Ein Künstler auf anderen Wegen

Der Künstler, Buchautor und Musiker Martin Lenz ist in der Corona-Zeit, in der alle seine Auftritte auf unbestimmte Zeit abgesagt werden mussten, auf ganz andere Weise kreativ geworden. Der 48 Jährige steht seit etwa 30 Jahren bei den verschiedensten Anlässen auch überregional auf der Bühne und unterhält mit handgemachter Gitarrenmusik und seiner Stimme sein Publikum. Martin Lenz ist verheiratet und lebt mit seiner Familie am Ortsrand von Benzingen.

„Nichts zu tun und nur auf bessere Zeiten zu warten war nicht mein Ding“, sagt Lenz lachend. Er hat die Arbeit im eigenen Wald für sein Kaminholz für sich entdeckt. Bei dieser Arbeit sei ihm schließlich die Idee gekommen, aus den vielen herumliegenden Ästen, Rindenstücken und den Funden am Waldboden Futterhäuschen für Vögel und Nisthilfen für Wildbienen zu bauen.

„Ich wollte etwas Sinnvolles für den Natur- und Artenschutz machen“, sagt Lenz und baute aus den gesammelten Waldmaterialien Futterhäuschen für Vögel in allen Größen aus verschiedenen einheimischen Holzarten. Einige Futterhäuschen stehen allerdings auf einem Gestell aus knorrigen, alten Weinstöcken. „Die stammen aus meiner alten Heimat, dem Remstal“, erklärt Lenz.

Daneben baute er zusätzlich Nisthilfen für selten gewordene Wildbienen in verschiedenen Variationen, denen man die künstlerische Ader ihres Gestalters ebenfalls sofort ansieht. Den Nachbarn und etlichen Benzingern blieb das Werkeln des Künstlers nicht verborgen und so gab er bereits mehrere Objekte an Verwandte, Freunde und Nachbarn ab. Dennoch stehen noch etliche der hölzernen Kreationen in seinem Garten wie in einer Ausstellung und weitere sind neben der Garage noch in Arbeit. „Alle kann ich nicht behalten“, sagt Lenz. Er würde sie gerne an Interessenten abgeben.

Falls doch noch einige Objekte übrig bleiben sollten, so der Künstler mit optimistischem Blick, sei das kein Problem: Diese werde er später auf den hoffentlich bald wieder möglichen Kunsthandwerkermärkten oder auf den Advents- und Weihnachtsmärkten in der Region anbieten.