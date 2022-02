Ein Hauch von Fasnetsflair für Harthausen

Seit dem Wochenende flattern im Ortskern von Harthausen auf der Scher die Bändel in den traditionellen Farben der Harthauser Vetterzunft. Ein eingespieltes, kleines Team der Vetter und Mitglieder der Guggamusik befestigten unter der Leitung des stellvertretenden Zunftmeisters Holger Bach und dem Präsidenten der Guggamusik Andre Lorrain die Bändelschnüre mit Leitern an Dachrinnen, Laternen oder Bäumen.

Damit wurde zumindest über einem Teil der Hauptstraße und dem Schulweg ein bisschen Fasnetsflair in den Ortskern gebracht. Nachdem im vergangenen Jahr nahezu alle Veranstaltungen der Ortsfasnet der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, wird wohl auch in diesem Jahr das weinende Auge der zweigeteilten Vettermaske die Oberhand behalten.

Dicke Fragezeichen im Kalender

„Wir wollen sehr vorsichtig sein und können daher noch nichts versprechen, was von der Ortsfasnet in diesem Jahr noch gehen kann“, sagt der Chef der Guggamusik, die wie die Garde ebenfalls zur Vetterfamilie gehört. Sowohl das Narrenwecken als auch das Narrenfrühstück am Schmotzigen Donnerstag sowie alle anderen Veranstaltungen, vom Hemdglonkerumzug über den Vetterball bis hin zum Kinderumzug am Rosenmontag mit anschließender Käpselefasnet in der Festhalle, stehen immer noch mit dicken Fragezeichen im Kalender.

Vetterball im Online-Format ist im Gespräch

Auch der Ablauf der Schülerbefreiung im Kindergarten und in der Grundschule müssen noch mit den Leiterinnen der Einrichtungen abgesprochen werden. Dass der Vetterball am Fastnachtssamstag erneut im Online-Format über die Bühne geht, ist auch in der laufenden Saison eine denkbare Option für die Narren.

Vetterfigur soll Gesellschaft bekommen

Die bekannte Vetterfigur im Park mit ihren beiden unterschiedlichen Gesichtshälften, die in Anspielung an die gespaltene Gemütslage der ehemaligen Auswanderer ein lachendes und ein weinendes Auge zeigt, soll über die Fasnet auch in diesem Jahr nicht allein bleiben. Während der närrischen Tage wird die Bronzefigur wieder Gesellschaft in Form eines prächtigen Narrenbaums im Park erhalten.