Ein Harthauser Urgestein wird 90

Er ist ein wahres Harthauser Urgestein, fast sein ganzes Leben hat er im Dorf verbracht: Heinrich Hospach. Am Sonntag, 19. Januar, feiert er seinen 90.Geburtstag.

Geboren wurde er im Jahr 1930 in Harthausen. Aufgewachsen ist er mit vier Geschwistern im elterlichen Hof in der Ortsmitte am Park. Schon während seiner Kindeheit musste er im Betrieb mit anpacken, zwei seiner Brüder sind im Zweiten Weltkrieg gefallen und seine beiden Schwestern sind mittlerweile schon verstorben.

Nach der Schulzeit arbeitete Hospach mehrere Jahrzehnte lang bei der Gemeinde als Waldarbeiter und anschließend als Metallarbeiter bei der Firma Blickle in Neufra.

Seine Frau Rosa Maria, geborene Fauler, lernte er in seiner Schulzeit kennen – wohnte sie doch nur wenige Schritte von seinem Elternhaus entfernt. 1955 heirateten die beiden und bekamen fünf Kinder: Ingrid, Irmgard, Manfred, Renate und Josef, der schon im Kindesalter verstarb.

Hospach ist ein begeisterter Fußballer und war in den 1950er-Jahren aktiv am Ball für den TSV Harthausen – der ihn schon lange zum Ehrenmitglied ernannt hat. Auch wenn er nicht mehr am Sonntag die Spiele der Fußballer besucht, informiert er sich bis heute über die sportlichen Ergebnisse. In der örtlichen Feuerwehr war Hospach über viele Jahre aktiv und ist bis heute in der Alterswehr mit der Feuerwehr verbunden. Eine Amtsperiode über war Hospach zudem Mitglied im Harthauser Ortschaftsrat.

Neben seiner beruflichen Arbeit bewirtschafte er zusammen mit seiner Frau zusätzlich seinen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. Nach einem schweren Verkehrsunfall 1991 musste er jedoch die schwere landwirtschaftliche Arbeit aufgeben.

Trotz der vielen Arbeit gönnte er sich über viele Jahre in jedem Jahr mindestens eine Auszeit und reiste mit seiner Frau an den geliebten Chiemsee, wo sie Wanderungen unternahmen und Ausflüge machten. Erlebnisse, über die sich die beiden, die schon 2015 ihre Diamantene Hochzeit feiern konnten, bis heute freuen können.

„Unsere Stube ist viel zu klein, wenn alle zehn Enkel und die neun Urenkel zu Besuch kommen“, erklären die beiden lachend, aber dennoch sei immer ein großes Hallo, wenn sie ins Haus kämen. Auch wenn Hospach von altersbedingten Hemmnissen nicht verschont blieb, studiert er jeden Tag die Zeitung und fühlt sich von seiner Frau Rosa Maria und den Kindern bestens umsorgt. Am Geburtstag soll zusammen mit der großen Familie das Jubiläum gebührend gefeiert werden.