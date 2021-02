Einige Aktive der Harthauser Vetterzunft haben den Ortskern coronakonform in Zweierteams mit Abstand und Schutzmasken närrisch geschmückt. Beginnend bei der Vetterfigur im Park in der Ortsmitte, vorbei an der Kirche und weiter zwischen Kindergarten und der Grundschule bis zur Festhalle hängen seit dem Wochenende wieder die Bändel in den Farben der Vetterzunft.

Der Erste Zunftmeister Tobias Nolle, der zusammen mit seinem Stellvertreter Holger Bach das Bändelhängen organisiert hat, erklärt, dass durch diese auf zwei Straßen begrenzte närrische Beflaggung wenigstens „ein bisschen Fasnetsflair im Ort zu spüren sein soll“. Die Bändel wurden an Bäumen, Stangen oder an Hausfassaden befestigt und grüßen von oben herab die Passanten.

Leider werden auch in Harthausen vom Schmotzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch keine närrischen Veranstaltungen stattfinden können. Auch den Narrenbaum in der Ortsmitte, der in Harthausen von den Huat-Sempl bekanntlich auf dem Kopf stehend aufgestellt wird, werden viele vermissen. „Allen Vettern mit ihren Bäsle, den Huat-Sempl und den Lochbära tut das richtig weh“, sagt der zweite Zunftmeister Holger Bach mit aufs Herz gelegter Hand.

Immerhin ist geplant, dass am Schmotzigen Donnerstag die Kinder der Grundschule eine Narrentüte erhalten werden. Darin befindet sich neben einigen Süßigkeiten und Fasnetsdeko für Zuhause auch ein Schal mit den Emblemen aller Gruppen, die diese Tüten- Aktion unterstützen: Mitglieder der Vetterzunft, Huatsempel , Lochbära und die Musikanten im Musikverein werden diese Tüten für den Narrensamen packen und hoffen, dass trotz Corona die Fasnet nicht in Vergessenheit gerät.

Am Fasnetssamstag wird auch der Vetterball ausfallen. Stattdessen wird von Tanja Ebner und dem zweiten Zunftmeister, Holger Bach, für diesen Tag ein Vetterball-Online vorbereitet. Darin werden die Höhepunkte der Veranstaltungen aus den vergangenen Jahren noch einmal zu sehen sein und das Bäsle Tanja, alias Tanja Ebner, wird den Livestream moderieren.

Am Samstag, 13. Februar, beginnt ab 19.30 Uhr die Veranstaltung live auf YouTube aus der Harthauser Festhalle.