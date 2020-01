Ebingen wird zur närrischen Anlaufstelle für 91 Fasnetsgruppen

Mit der Fasnetseröffnung vor zwei Wochen gab die Narrenzunft Schlossbergturm um Zunftmeister Patrick Ferrari und Stellvertreter Ralph Simmack grünes Licht für Schelm und Schabernack, der bis Aschermittwoch anhalten solle. Jetzt hat die Zunft von Freitag bis Sonntag erstmals das Alb-Lauchert-Ringtreffen in seiner 37. Auflage ausgerichtet und machte Ebingen zur Anlaufstelle für die Narren.

Eröffnet wurde dieses am Freitagabend mit einem Nachtumzug. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen, um sich den kunterbunten Lindwurm mit über 40 Gruppen anzuschauen. In der Festhalle und dem angrenzenden Barzelt wurde hinterher fröhlich gefeiert.

Am Samstag um die Mittagszeit startete die gut besuchte Kinderfasnet mit Guggamusik, Clowns und Hexentanz. Abends folgte in einer vollbesetzten Festhalle der große Alb-Lauchert-Ringabend, den Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann mit Ringpräsident Anton Blau einläuteten. Das anschließende Programm mit Show- und Hexentänzen, Garden und Guggamusik hielt eine bunte Mischung parat.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Narrengottesdienst in der St. Joseph-Kirche mit den Pfarrern Stier und Schwaiger. Mit dabei waren die Ringzünfte und Zünfte, die nachmittags am großen Fasnetsumzug teilnahmen. Rund 4500 Masken- und Hästräger, Hexen, Garden, Lumpenkapellen und Guggenmusiker aus 91 Gruppen zogen über drei Stunden als närrischer Lindwurm durch die 900 Meter lange Umzugsstrecke und machten die Innenstadt zu einem fröhlich-bunten Tollhaus und farbenprächtigem Narrennest.

Rund 6000 Besucher erfreuten sich an vielerlei Späßen der Narren oder mussten so manchen Schabernack über sich ergehen lassen. Mit Beifall für die Darbietungen so mancher Pyramide der Hexengruppen wurde nicht gegeizt. Es herrschte Jubel, Trubel und Heiterkeit an allen Ecken und Enden, zumal die äußeren Bedingungen bei zehn Grad bestens waren.