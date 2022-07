Eberhard Bitzer feiert seinen 85. Geburtstag zweimal

Eberhard Bitzer feiert seinen 85. Geburtstag. Als Seniorchef des Unternehmens in der Ebinger Straße, das seine Wurzeln im ehemaligen Textilbetrieb Scherlana in der Charlottenstraße hat und heute als Eva B. Bitzer GmbH mit den Marken Scherlana, Fürstenberg und Eva Bitzer am Markt ist, ist Eberhard Bitzer nach wie vor jeden Tag an seinem Schreibtisch im Büro, sofern er nicht auf nationalen oder internationalen Modemessen oder in einer der Filialen unterwegs ist.

Vital und rüstig ist Bitzer aus dem Unternehmen mit seinen Kenntnissen in der Modebranche, seinen vielen auch internationalen Kontakten sowie seiner 60-jährigen Unternehmererfahrung nicht wegzudenken. Als Mitgesellschafter trägt er immer noch große Verantwortung im Betrieb.

Geboren am 18. Juli 1937 in Tübingen und aufgewachsen mit drei Geschwistern in einer Unternehmerfamilie der Möbelbranche in Pfeffingen, hat der Jubilar nach der Schulzeit zunächst im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und 1957 und 1958 mehrere Semester an der Fachschule für Möbelhandel in Köln studiert.

Danach arbeitete er im elterlichen Möbelbetrieb Bitzer & Haag als Designer und Konstrukteur, wo – wie er sich noch gut erinnert – die Geschäfte mit dem Beginn des Wirtschaftswunders so gut liefen, dass zeitweise 14 Schreiner als erste Gastarbeiter aus Italien im Betrieb arbeiteten, die im Gasthaus Post in Burgfelden untergebracht waren.

Eine Wende in die Welt der Textilien nahm sein Leben im Jahr 1962 mit der Heirat seiner Frau Eva Brigitte, geborene Scherle, als Bitzer nach der Hochzeit in den Textilbetrieb Scherlana der Schwiegereltern eintrat. Damals baute er auch sein Wohnhaus auf dem Fachberg, in dem er bis heute mit seiner Frau lebt. Bereits 2012 feierte das Paar die goldene Hochzeit und in diesem Frühjahr sogar das diamantene Ehejubiläum.

Der Ehe entstammen vier Kinder von denen Jacqueline, Yvonne und Marc mittlerweile gemeinsam die Geschäftsleitung in Winterlingen übernommen haben. Die älteste Tochter Nicole lebt schon lange in der Dominikanischen Republik in Mittelamerika und kommt jedes Jahr zumindest einmal auf die Alb zu Besuch. Besonders groß sei die Freude jedes Mal, sagt Bitzer, wenn dann auch die fünf Urenkel aus der Karibik mitkommen.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Eberhard Bitzer im Albverein dabei und wurde vom Verein schon längst zum Ehrenmitglied ernannt. Noch länger ist er zudem als leidenschaftlicher Jäger aktiv und das, wie er betont, immer im selben Winterlinger Revier, was sehr selten vorkomme. Auch für die kommenden neun Jahre wurde soeben die Pacht für sein Revier verlängert, wobei er sich über die Unterstützung seines Sohnes und des Schwiegersohnes freut.

Überhaupt – und das beteuert Eberhard Bitzer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ mehrfach – habe der Zusammenhalt und die Harmonie innerhalb der Familie für ihn und seine Frau den höchsten Stellenwert. Deshalb wünscht er sich zum Geburtstag neben einer auch weiterhin stabilen Gesundheit vor allem, dass das auch künftig so bleiben möge.

Der Geburtstag wird zweimal gefeiert: Zu einen steht am eigentlichen Geburtstag ein festlicher Empfang in der Hauptverwaltung des Unternehmens an der Ebinger Straße auf dem Programm, zu dem Gäste und die Belegschaft des Unternehmens geladen sind. Vier Tage später soll dann im Wohnhaus auf dem Fachberg mit den vier Kindern, den elf Enkeln und den fünf Urenkelkindern sowie mit der Verwandtschaft und Freunden eine große Geburtstagsparty steigen.