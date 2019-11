Dreijährige nach Auffahrunfall leicht verletzt

Nach einem Auffahrunfall ist am Sonntagmittag ein dreijähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Zwei Autofahrer sind auf der Landesstraße 360 von Onstmettingen in Richtung Bisingen gefahren. Unmittelbar nach dem Ortsausgang wollte ein 43-jähriger Autofahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Der nachfolgende 75-jährige Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit hoher Wucht auf. Das dreijährige Mädchen, das sich im gerammten Fahrzeug befand, erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf insgesamt circa 15 000 Euro.