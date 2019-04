Drei Menschen durch Stichflamme verletzt

Teils schwere Verletzungen haben am Samstag drei Männer im Alter von 54, 30 und 24 Jahren in einer Werkstatt in Melchingen erlitten. Laut Polizeibericht hat der 54-jährige Besitzer aufgrund des kalten Wetters versucht, den Ofen anzufeuern. Da das Feuer sich nicht richtig entzünden wollte, kippte der Mann laut Polizei ein Ölgemisch in die Flammen. Es kam zur Verpuffung. Eine Stichflamme schlug aus dem Ofen, die den 54- Jährigen und die beiden daneben stehenden Männer schwer verbrannte. Der Besitzer und der 30-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der 24-Jährige trug leichte Verbrennungen am Oberkörper davon. Alle drei Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Tübingen gebracht. Der Transport der beiden Männer mit schweren Verbrennungen erfolgte mit dem Rettungshubschrauber. Schaden am Gebäude ist nach erster Einschätzung nicht entstanden. Durch die Verpuffung wurde lediglich der Ofen beschädigt. Die Polizei Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.