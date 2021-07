Drei Konzerte im Balinger Open-Air-Sommer

Die Stadthalle un der HGV Balingen starten mit drei Konzertabenden auf dem Messegelände in die Sommerferien. Los geht es am Mittwoch, 4. August, mit dem Italo-Pop-Programm der Gruppe „I Dolci Signori“. Am Donnerstag folgt das Konzert des Schlagersängers Oliver Thomas und am Freitag, 6. August, spielen die Musiker „Südlich von Stuttgart“ ihr sommerliches Set quer durch alle Musikstile. Laut einer Pressemitteilung beginnen die Konzerte jeweils um 19.30 Uhr.

„I Dolci Signori“ gehört zu den wohl erfolgreichsten Italo-Pop-Gruppen Europas. Die Formation tourt seit 2002 unentwegt und ist dabei national wie international erfolgreich. Besucherinnen und Besucher erwartet eine einzigartige Auswahl der wunderbarsten italienischen Popsongs der vergangenen Jahrzehnte, verpackt in einem besonders unterhaltsamen und kurzweiligen Bühnenprogramm.

Der Sänger Oliver Thomas steht nun bereits seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne und über 20 Jahre vor Fernsehkameras. Zum großen Jubiläum erschien im Juni 2017 sein neues Album „Ego“, auf dem er mit seiner rockigen Note bedeutend authentischer und echter klingt als jemals zuvor.

Die Band „Südlich von Stuttgart“ hat die verordnete Zwangspause genutzt und im Lockdown zahlreiche Videos auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht. Das Sextett kann es kaum erwarten, zusammen mit allen, die solange auf Livemusik verzichten mussten, einen besonderen Abend mit aktuellen Titeln und beliebten Pop- und Rockklassikern zu feiern.

Der Einlass zu den Konzerten beginnt jeweils ab 18.30 Uhr. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer sind Biertische mit Mindestabständen bestuhlt, die laut der gültigen Corona-Verordnung von maximal zehn Personen besetzt werden dürfen. Zur Teilnahme an den Open-Air-Konzerten ist eine Registrierung vor Ort erforderlich, neben Kontaktformularen steht auch die Luca-App zur Verfügung. Die Veranstalter bitten darum, diese vorab bereits zu installieren.

Im Einlassbereich sowie auf dem gesamten Veranstaltungsgelände muss bis zum jeweiligen Sitzplatz eine medizinische Mund-Nasen-Abdeckung getragen werden. Kinder bis 6 Jahre benötigen keine eigene Eintrittskarte. An einem Tisch dürfen nur Personen gemeinsam sitzen, die sich auch nach den allgemeinen Kontaktbeschränkungen treffen dürfen. Der Ausschank endet um 22.15 Uhr, eine Pfandrückgabe ist bis 23 Uhr möglich.

Mit diesem corona-konformen Format möchten die Veranstalter eine musikalische Alternative zum Balinger Kulturfestival auf dem Marktplatz bieten, wenngleich dieses laut der Pressemitteilung nicht eins zu eins ersetzt werden kann.

Der Grundgedanke des freien Eintritts ist geblieben, allerdings in diesem Jahr mit einer kleinen Abwandlung. Mit der Aktion „Eintrittskarte = Gutschein“ können alle Gäste vor Ort ihre Eintrittstickets in voller Höhe gegen einen HGV-Gutschein tauschen, der bei rund 100 Betrieben und Dienstleistern eingelöst werden kann. Die limitierten Tickets für 10 Euro sind ab sofort im Vorverkauf bei allen Easy-Ticket-Stellen sowie unter www.stadthalle-balingen.de erhältlich. Vor den Konzerten sehen die Veranstalter keine Tageskasse vor.