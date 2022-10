Dr. Thomas Lindner erhält Auszeichnung der Maschinenbau-Industrie

Vom 10. bis 12. Oktober trafen sich Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik beim 13. Deutschen Maschinenbau-Gipfel in Berlin. Im Rahmen des Gipfels wird jährlich der „Preis Deutscher Maschinenbau“ verliehen. Dieses Jahr erhielt Dr. Thomas Lindner, persönlich haftender Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Groz-Beckert KG, die Auszeichnung.

Der Preis wird von einer unabhängigen Expertenjury und der Fachzeitschrift Produktion an Unternehmerinnen und Unternehmer verliehen, die sich durch außergewöhnliches unternehmerisches und ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Im Falle der Auszeichnung Dr. Lindners wurde im Besonderen sein Einsatz für die Wirtschafts- und Steuerpolitik sowie für Innovationsthemen und die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung hervorgehoben.

Dr. Thomas Lindner freute sich über die Auszeichnung. In seiner Rede, in der er sich zunächst dankend an seine Frau wandte, merkte an das Publikum gerichtet an: „Den Preis des Deutschen Maschinenbaus erhält man ja gewisser Weise für sein Lebenswerk. Doch Sie dürfen gewiss sein: Das war noch nicht alles von mir.“