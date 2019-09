Dokumentarfilm zeigt die Schicksale der Breslauer Juden

Fragen und Unterhaltungen hat es nach den Vorführungen des Films „Wir sind Juden aus Breslau“ in den Kinos in Albstadt-Ebingen, Balingen und Hechingen gegeben. Der Film vom Regisseurin Karin Kaper lief im Rahmen der Interkulturellen Woche „Zusammen leben, zusammen wachsen“. In dem Dokumentarfilm berichten 14 jüdische Zeitzeugen des Nationalsozialismus von ihren Erlebnissen.

Die Dreharbeiten fanden von Deutschland, über Polen, die Cote d´Azur, London und Israel bis nach New York auf der ganzen Welt statt, je nachdem wo die Zeitzeugen heute leben. Sie erlebten als Kinder, wie Hitler bei seinem Besuch in Breslau mit einem Wahlergebnis von 50 Prozent für die NSDAP im Jahr 1933, rief: „Wir werden die jüdische Rasse ausradieren.“

Viele deutsche Juden waren voller Nationalstolz

Dabei waren sie jung, blickten erwartungsfroh in die Zukunft, fühlten sich in Breslau, der Stadt mit der damals in Deutschland drittgrößten jüdischen Gemeinde, beheimatet. Viele deutsche Juden waren voller Nationalstolz. Eingespielte Original-Aufnahmen belegen die Euphorie der Menschenmassen, die Adolf Hitler fanatisch vergötterten.

Auswandern war zu jener Zeit, unter anderem aufgrund hoher Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern, beinahe unmöglich, wie die Zeitzeugen berichten. Manche Juden, denen die Flucht gelang, bauten sich anderswo ein neues Leben auf. „Nicht wenige haben bei der Gründung und dem Aufbau Israels wesentlich mitgewirkt“, wird im Film erklärt.

Film lief über ein Jahr lang in Kinos in Israel und den USA

Manche der Zeitzeugen sind in das Konzentrationslager Auschwitz oder nach Bergen-Belsen gebracht worden. Zuschauer aus der Region zeigten sich nach dem Film tief bewegt. Über ein Jahr lang lief der Film nach Angaben der Berliner Regisseurin Karin Kaper in Kinos in Israel und den Vereinigten Staaten.

Sie und ihr Lebensgefährte Dirk Szuszies wollen mit ihrer Dokumentation Menschen dazu aufrufen, Verantwortung für die Gesellschaft und gegen extremistische Tendenzen zu übernehmen. „Es gibt genug zu tun. Auseinandersetzungen und das Gespräch miteinander sind sehr wichtig. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass das nicht wieder passiert“, sagte Filmregisseurin Karin Kaper.

Bei Neo-Nazi-Aufmarsch in Breslau wird Judenpuppe verbrannt

Die Erinnerung wachzuhalten, erachten sie und ihr Mann für wichtig: In einer Zeit, in der es immer weniger Zeitzeugen gebe, die der jüngeren Generation erzählten, was war. So reagierte Karin Kaper besorgt darauf, dass bei nationalistischen Aufmärschen mit gigantischen Menschenmengen am Rande der Dreharbeiten in Breslau zu antisemitische Ausfällen kam: „Eine jüdische Strohpuppe wurde am Rande eines Aufmarschs auf dem Marktplatz verbrannt“, berichtete Karin Kaper im Gespräch. Daher habe der Film, anders als ursprünglich geplant, nicht mit einem Marsch für Versöhnung und Frieden geendet.