Dividende wird erst später ausgeschüttet

Die Volksbank Hohenzollern-Balingen eG wäre aufgrund ihres Jahresergebnisses 2019 und der Eigenkapitalausstattung in der Lage, zeitnah eine angemessene Dividende an ihre Mitglieder auszuschütten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bank hervor. Weil die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angesichts der Corona-Pandemie und der daraus entstehenden Rezession aber die Notwendigkeit sehe, keine Dividenden zu verteilen, schließe sich die Volksbank Hohenzollern-Balingen aus Solidarität an und verschiebe die Auszahlung für das Geschäftsjahr 2019 auf die Zeit ab Oktober 2020.

„Wir verfolgen die Entwicklung rund um die Pandemie aufmerksam und nehmen das Thema sehr ernst. Denn die Gesundheit unserer Mitglieder, Kunden und natürlich auch unserer Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, wird Vorstandssprecher Arndt Ständer zitiert. „Deshalb werden wir in diesem Jahr unsere Vertreterversammlung nicht in der gewohnten Form durchführen.“ Sie soll am 5. November in der Stadthalle Balingen als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung der Corona-Verordnung stattfinden.

Das Geschäftsjahr 2019 sei für die Bank erneut positiv verlaufen, heißt es in der Mitteilung. Mit einer Bilanzsumme von 1324 Millionen Euro, 65 000 betreuten Kunden – davon rund 36 000 Mitglieder – zwölf Geschäftsstellen, 237 Mitarbeitern sowie 17 Auszubildenden ist sie laut eigenen Aussagen ein wichtiger genossenschaftlicher Finanzdienstleister im Zollernalbkreis. Die Volksbank Hohenzollern-Balingen eG konnte ihre Bilanzsumme in 2019 erneut durch beständiges Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent steigern. „Unsere Kunden hielten uns auch in 2019 die Treue, durch die rege Nachfrage unserer Firmenkunden nach Investitionskrediten als auch unserer Privatkunden nach Wohnbaudarlehen, haben sich die bilanziellen Kundenforderungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 725 Millionen Euro erhöht“, heißt es. Durch die kontinuierliche Zunahme der Spareinlagen sowie insbesondere der Sichteinlagen, sei bei den bilanziellen Kundeneinlagen ebenso eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Diese konnten um 3,9 Prozent auf 1035 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Des Weiteren sei das betreute Kundenkreditvolumen um 7,7 Prozent auf 1020 Millionen Euro gestiegen. Ebenso wuchs das betreute Kundeneinlagevolumen um 5,5 Prozent auf 1630 Millionen Euro zu einem Gesamtkundenvolumen in Höhe von 2650 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,2 Prozent.

Die Erträge aus Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäften seien abermals gesteigert worden. Eine deutliche Erhöhung der Vermittlungserträge resultiert überwiegend aus der Vermittlung von Krediten, Versicherungen, aber auch Bausparverträgen. Zudem konnten aufgrund der anhaltenden Nachfrage im wohnwirtschaftlichen Bereich höhere Erträge aus der Vermittlung von Immobilien erzielt werden. Ebenso wurde bei den Erträgen aus dem Zahlungsverkehr das Vorjahresergebnis nochmals gesteigert. Hingegen haben sich die Verwaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Zinsüberschuss sei erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr rückläufig, wurde aber durch die erzielten Vermittlungserträge leicht überkompensiert. Mit einem Jahresüberschuss von 2,058 Millionen Euro sei das Jahr 2019 als gutes Jahr zu bezeichnen.

Die Bank verbindet laut Pressemitteilung wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlich verantwortlichem Handeln. Mit Spenden, Sponsoring und dem Einsatz von Stiftungserträgen fördere sie die wertvolle Arbeit von Vereinen und sozialen Initiativen vor Ort. „In 2019 haben wir mit finanziellen Zuwendungen von rund 270 000 Euro das gesellschaftliche Engagement in unserer Region unterstützt. Hierzu gehört auch unser Crowdfunding - ein innovatives Modell, bei dem eine Vielzahl von Menschen gemeinsam Projekte finanzieren. Seit 2018 konnten hier 14 Vereine große Projekte verwirklichen.