Dieser 50 Jahre alte Mähdrescher wird wieder fit für die Ernte

Ein nicht alltägliches Hobby betreibt Ingo Weiß aus Harthausen auf der Scher: Neben seinen vier Motorrädern und einem Traktor der Marke Fendt Dieselross, Baujahr 1955, schraubt der 44-jährige Lehrer für Sonderpädagogik in seiner Freizeit momentan an einem alten Mähdrescher, den er wieder arbeitsbereit machen will.

Wenn alles gut läuft, kann Weiß bereits im Herbst an einem Oldtimertreffen in der Region teilnehmen. Schon jetzt freut er sich darauf, dann mit seinem selten gewordenen Mähdrescher vorfahren zu können.

Mehr entdecken: Oldtimertreffen lockt vor allem Besitzer alter Traktoren auf den Weiler

Einen alten, ausrangierten Mähdrescher zu kaufen und ihn wieder flott zu machen, sei die Verwirklichung eines Kindheitstraums, sagt der 44-Jährige. Als kleiner Junge habe er mehrmals auf dem inzwischen längst verschrotteten Mähdrescher neben seinem Vater mitfahren dürfen. Das habe offenbar seine Leidenschaft für diese technischen Kolosse entfacht, die bis heute anhält.

80 Kilometer in sieben Stunden

So griff Ingo Weiß auch sofort zu, als in einem Kleinanzeigenportal vor etlichen Wochen ein geeignetes Objekt auftauchte. Dabei handelt es sich um einen stillgelegten Mähdrescher der Firma Claas vom Typ Matador-Standard, der 1967 im nordrhein-westfälischen Harsewinkel gebaut wurde. Nachdem man sich über den Kaufpreis verständigt hatte, holte Ingo Weiß das Gerät selbst in Deckenpfronn bei Herrenberg ab und legte damit in sieben Stunden die 80 Kilometer auf die Alb zurück.

800 historische Fahrzeuge waren am Wochenende im Freilichtmuseum Beuren zu sehen. Der Andrang war groß - 6.000 Besucher waren dabei.

Auf dieser Fahrt hätten sich einige Autofahrer verwundert die Augen gerieben, erzählt er. Als selbstfahrende Arbeitsmaschine mit einer Geschwindigkeit von unter 20 Kilometern pro Stunde ist für den Mähdrescher auch keine Straßenzulassung erforderlich. Eine Fahrt auf kleineren Nebenstraßen ist jederzeit möglich.

Mehr entdecken: Fachsimpeln gehört beim Oldtimertreffen dazu

Eine passende Unterkunft für seinen Mähdrescher fand Ingo Weiß in einer Feldscheune etwas außerhalb des Ortes: In diese passt der 8,20 Meter lange und fast drei Meter breite Oldtimer gerade so hinein. Auch der Freisitz in luftiger Höhe sei schon sehr speziell, sagt Weiß schmunzelnd. Bei der Fahrt durch das Dorf könne man locker in den ersten Stock der Häuser sehen. Fasziniert ist der 44-Jährige von der alten, aber robusten Mechanik des ungewöhnlichen Gefährts mit seinem Vier-Zylinder-Motor und den 68 PS.

Reinigung dauert mehrere Tage

Selbstverständlich hat der Mähdrescher im Laufe der Zeit erheblich Patina angesetzt. Viel ölverschmierter Staub und Dreck müssen aus dem Motorraum und der Dreschkammer entfernt werden. So ist zunächst einmal tagelanges Reinigen angesagt. Auch einige Ersatzteile hat der Tüftler bereits bestellt. Mit diesen soll der Drescher wieder voll einsatzfähig gemacht werden. Wirtschaftlich ist der Matador mit seiner Arbeitsbreite von 2,60 Meter heute nicht mehr: Moderne Mähdrescher verfügen über eine Arbeitsbreite von 12,80 Meter.

Das 9. Röhlinger Oldtimertreffen rund um die Sechtahalle hat alle Besucherrekorde geknackt. Tausende von Besuchern nutzten das sommerliche Wetter, um Oldtimer zu bewundern.

Dennoch soll der in die Jahre gekommene Claas-Mähdrescher am Ende auch wieder dreschen können. So ist es Ingo Weiß’ feste Absicht, in den kommenden Monaten seinen Matador wieder so weit zu reparieren, dass im kommenden Jahr damit Getreide geerntet werden kann. Wenn man den Enthusiasmus sieht, mit dem er sich in jeder freien Minute an dem riesigen Koloss aus Stahl und Blech zu schaffen macht, besteht kaum noch ein Zweifel daran, dass dem 44-Jährigen das auch gelingen wird.