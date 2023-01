Die Rockstars der Oper kommen nach Balingen.

Knapp zwei Jahre nach ihrem bejubelten Auftritt gibt es am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen ein Wiedersehen mit „The Cast“, den Rockstars der Oper (Foto: The Cast). Die jungen Künstler aus vier Kontinenten haben in ihrem vierten Bühnenprogramm einen prall gefüllten Korb voller Liebe zur Oper und voller prickelnder Opernarrangements dabei. Leidenschaftlich und höchst unterhaltsam servieren „The Cast“ alte Lieder und Arien auf neue Weise – wahrlich ein Augen- und Ohrenschmaus, wie es in der Pressemitteilung vielversprechend heißt. Ein Abend mit „The Cast“ verspricht demnach klassischen Gesang auf Spitzenniveau, Kreativität und Können. Hier sollen nicht nur Opernliebhaber auf ihre Kosten kommen, sondern auch jene, die mit Oper noch nie was am Hut hatten. Karten von 22,50 Euro bis 29,50 Euro, ermäßigt von 15,80 Euro bis 20,70 Euro, sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen unter Telefon 07433/9008-420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.