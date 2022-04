„Die Kehrseite der Medaille“ in der Stadthalle

Am Donnerstag, 28. April, steht um 19.30 Uhr in der Stadthalle ein Gastspiel des Euro-Studios Landgraf auf dem Programm. Die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ ist ein vier Personen-Stück, in demTimoty Peach, Nicola Tiggeler, Martin Armknecht und Nadine Menz die Akteuere sind.

In seiner Komödie legt Autor Florian Zeller das Interesse weniger auf das Gesagte als auf das normalerweise Nicht-Gesagte. Kurz zum Inhalt: Isabelle und Daniel sind das seit langem verheiratete Ehepaar, Patrick und Laurence dessen langjährige Freunde. Nur hat Patrick jetzt eine Neue an seiner Seite. Sie heißt Emma und ist sehr attraktiv. Isabel und Daniel gehen zwar auf Distanz, doch Daniel hat seine Frau überredet, die beiden zum Essen einzuladen. Der Abend verläuft dann erwartungsgemäß nicht besonders erfreulich. Das Besondere an dem Stück: Das Publikum hört die höfliche Konversation der vier Personen und zusätzlich die heimlichen, nicht immer sehr freundlichen Gedanken, die sie normalerweise voreinander verbergen.

Karten von 18,50 bis 26 Euro sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, unter der Telefonnummer 07433 / 9 00 84 20, online auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.