Die Herzöge und Prinzessinnen von Leuchtenberg

Das Hohenzollerische Landesmuseum lädt am Samstag, 15. Oktober, in Kooperation mit dem Hohenzollerischen Geschichtsverein Interessierte zum einzigen Begleitvortrag zur „Engelsgleich“-Ausstellung ein. Der reich bebilderte Vortrag zu Fürstin Eugénies familiärem Umfeld und Hintergrund wird vom Historiker, Universitätsdozenten und BR-Filmemacher Dr. Bernhard Graf präsentiert, teilt die Museumsleitung mit. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Museum im Konstantinsaal (Zollerstr. 2).

Im Anschluss an den Vortrag freut sich der Referent über eine Fragerunde und bietet zudem die Möglichkeit sein neues Buch „Napoleons Erben – Die Herzöge von Leuchtenberg“ zu erwerben. Der Eintritt ist kostenfrei, man freut sich aber über eine kleine Spende.