Der Röhrlesbrunnen soll saniert werden

Der gusseiserne Röhrlesbrunnen, der früher als Viehtränke genutzt wurde, ist in die Jahre gekommen. Ortsvorsteher Ewald Hoffmann zeigt beim Vor-Ort-Termin auf einige Roststellen und – was noch schlimmer sei – er ist auch nicht mehr ganz dicht. In Benzingen ist es schon zur Tradition geworden, dass der Ortschaftsrat in Eigenregie in jedem Jahr eine Aktion für die Ortschaft organisiert und auch maßgeblich umsetzt. Ewald Hoffmann möchte daher zusammen mit den Mitgliedern im Rat den Röhrlesbrunnen im kommenden Jahr sanieren. Mit Ortschaftsrat Klaus Gonser sei auch schon ein kompetenter Bauleiter gefunden worden und in Kooperation mit dem Bauhof der Gemeinde, der Gerätschaften und Material zur Verfügung stellen wird, ist der Ortsvorsteher zuversichtlich, dass das Projekt gelingen wird. Die dafür anfallenden Kosten in Höhe von 1500 bis 2000 Euro will man bei der Gemeinde beantragen. Armin Schnizer betreut seit drei Jahren den Brunnen und sorgt als Brunnenpate für die Reinigung und den Blumenschmuck im Sommer. Ziel sei es, dass der sanierte Brunnen zur 800-Jahr-Feier der Ortschaft, die coronabedingt erst im Sommer 2021 gefeiert werden kann, zur Bereicherung des Benzinger Ortsbildes beitragen wird. Der Röhrlesbrunnen steht seit 1844 in der Kreuzgasse. Er sprudelt seither ununterbrochen, gespeist aus einer nahegelegenen Quelle, die bisher allerdings noch nicht genau lokalisiert werden konnte. Foto: