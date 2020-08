Der Kampfgeist zahlt sich aus

Seit nunmehr 25 Jahren kämpft der Balinger Ernst Hermann Maier für etwas, das aus seiner Sicht schon lange selbstverständlich sein sollte: eine Nutztierhaltung, bei der das Tierwohl ohne Wenn und Aber an erster Stelle steht. Dafür schreckt Maier auch vor keiner juristischen Auseinandersetzung zurück, vor keinem finanziellen Risiko. Beides hat für ihn lange Zeit zum Alltag gehört. Wie er bei der Hauptversammlung seines Vereins „Uria“ berichtete, scheint sich der Kampfgeist schließlich aber doch auszuzahlen.

Den Verein hatte Ernst Hermann Maier 1995 gegründet, um eine neue Art der Tierhaltung zu etablieren. Höchste Priorität hat die tierschonende Schlachtung vor Ort auf der Weide, für die Maier eine mobile Schlachtbox entwickelte. Knapp zehn Jahre später machte ihm die Europäische Union allerdings einen Strich durch die Rechnung, als eine neue Hygieneverordnung verabschiedet wurde. Nach dieser durften Tiere nur noch lebend in den Schlachthof geliefert werden. Am Ende aber kämpfte Maier erfolgreich dafür, seine mobile Schlachtbox auch weiterhin einsetzen zu dürfen.

Die Schlachtung von Rindern ohne Schmerzen und Stress finde inzwischen immer mehr Nachahmer, sagte Ernst Hermann Maier bei der Hauptversammlung. Im In- und Ausland hätten sich der mobilen Schlachtung mittlerweile schätzungsweise rund 1000 andere Bauernhöfe angeschlossen, die ihren Tieren damit den lebenden Transportweg in den Schlachthof ersparen. Die mobile Schlachtbox ermögliche es, die Rinder in gewohnter Umgebung ohne das Einfangen und Verladen zu betäuben und zu töten. „Die Tiere bleiben in ihrem vertrauten Umfeld und werden ,während sie fressen oder ruhen, überraschend betäubt, sodass keine unnötigen Schmerzen, Angst und Panik für das zu schlachtende Tier und seine Herdenmitglieder auftreten können“, sagte Maier.

Für ihn gibt es aber noch einen weiteren Grund zur Freude. Wie Maier berichtete, ermöglicht die Europäische Union ab April 2021 ganz offiziell das, was der Vereinsgründer schon seit Beginn seines Engagements anstrebt: den Einsatz von Chips statt Ohrmarken zur Kennzeichnung der 250 bis 300 Tiere seiner Rinderherde. Das Verfahren sei deutlich besser, sicherer und schmerzfrei, sagte der Landwirt. „Spätestens ab nächstem Jahr können wir also nicht mehr sanktioniert werden, weil es gegen geltendes Recht verstoßen würde.“ Das bedeute auch, dass der Verein Subventionen zurückbekomme, die ihm ohnehin zustünden.

Laut dem Vorsitzenden zählt der Verein mittlerweile fast 1500 Mitglieder – eine stolze Zahl, die dem Verein laut Maier kaum jemand zugetraut hätte. Ähnliches gelte für das Bestehen des Bauernhofs. Trotz jahrzehntelanger und immens teurer juristischer Kämpfe habe sich dieser bis heute behaupten können.

Zur ursprünglich für März angesetzten und jetzt nachgeholten Mitgliederversammlung kamen trotz Coronavirus-Pandemie etwa 50 Mitglieder und Freunde. Sie wählten den gesamten Vorstand einstimmig wieder und erlebten einen aufgeweckten und kämpferischen Vorsitzenden, der sich gegenüber seinen Mitgliedern demütig und dankbar zeigte. Ohne ihre Unterstützung gäbe es den Hof mittlerweile nicht mehr – und damit auch nicht den Kampf für einen würdevolleren Umgang mit Nutztieren, sagte Maier.

Kämpfen will der überzeugte Tierschützer aber auch weiterhin. Vor allem will er erreichen, dass sein Verein noch stärker wird. Es werde ein immer größeres Netzwerk von Landwirten geben, „die ihre Tiere lieben“, sagte Ernst Hermann Maier. „Wir müssen noch größer und noch stärker werden, damit Schlachttiertransporte und Ohrmarken-Kennzeichnungen aufhören.“ Die Nutztierhaltung müsse Schritt für Schritt weg von der Massentierhaltung und hin zu einem ethisch vertretbaren Rahmen entwickelt werden.

Der heute 78-jährige Ernst Hermann Maier hatte 1965 den Hof seines Vaters in Ostdorf übernommen, das heute zu Balingen gehört. Mit seinem Einsatz für das Tierwohl und den entsprechenden juristischen Auseinandersetzungen sorgt er regelmäßig für Schlagzeilen. Auch im Fernsehen hat sich Maier schon mehrfach zum Thema geäußert. Im Jahr 2009 erschien sein Buch „Der Rinderflüsterer“ im Kosmos-Verlag.