Was bewegt die Hochschule im Bereich Nachhaltigkeit, welche Energiesparmaßnahmen ergreift sie, um die aktuellen Vorgaben des Landes umzusetzen, und welche Bauprojekte der Hochschule stehen an? Um diese Fragen ging es bei einem Besuch von Finanzstaatssekretärin Gisela Splett an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Dem Treffen, das die Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) initiiert hatten, waren auch mehrere Sigmaringer Gemeinderatsmitglieder gefolgt.

Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer erläuterte zunächst den Leitfaden zum Energiesparen, der an der Hochschule bereits gilt. Er umfasst zahlreiche Maßnahmen zum Sparen von Strom und Heizenergie, beispielsweise die Herabsenkung der Raumtemperaturen.

Vertreterinnen und Vertreter aller Fakultäten stellten anschließend Studiengänge, Forschungsprojekte sowie ein Forschungsinstitut an der Hochschule vor, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben.

„Da bekommt man ja direkt Lust, nochmal zu studieren“, sagte Gisela Splett. Sie bedankte sich für den Einblick in die umfassenden Aktivitäten der Hochschule: „Energiesparen und nachhaltiges Wirtschaften sind wichtiger denn je, auch an den Hochschulen des Landes. Zudem war der gemeinsame Austausch über anstehende bauliche Maßnahmen an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wichtig.“