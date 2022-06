Come Together für Eltern in Pflegeberufen

Das Zollernalb Klinikum in Balingen veranstaltet am Mittwoch, 29. Juni, von 9.30 Uhr bis etwa 11.30 Uhr einen Infovormittag für Mamas und Papas in Pflegeberufen, die derzeit noch in Elternzeit sind. Eingeladen sind alle Eltern, die eine Ausbildung im pflegerischen Bereich absolviert haben und kurz- oder langfristig die Rückkehr in den Beruf in Voll- oder Teilzeit planen.

Die Pflegedirektorin Blerta Muqaku informiert gemeinsam mit den Fachbereichsleitern und Teamleitungen der Stationen über das Zollernalb Klinikum als Arbeitgeber und beantwortet Fragen in gemütlicher Atmosphäre. Es werden – gerne auch im persönlichen Gespräch – die Möglichkeiten für den Wiedereinstieg nach der Elternzeit vorgestellt. Als Mitglied im „Erfolgsfaktor Familie Unternehmensnetzwerk" ist es den Verantwortlichen des Zollernalb Klinikums als Arbeitgeber wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich und individuell zu gestalten.

Gerne können Kinder aller Altersgruppen an diesem Vormittag mitgebracht werden. Das Zollernalb Klinikum ist Mitglied im Erfolgsfaktor Familie Unternehmensnetzwerk und wurde von Deutschlands größter Arbeitgeberbewertungsplattform kununu mit „TOP Company 2022“ ausgezeichnet. Im Ranking des Magazin Focus wurde das Klinikum mit dem Titel „Top nationaler Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet.