Christina Thürmer kommt in die Stadthalle nach Balingen

Mit dem Multivisionsvortrag „Laufen. Essen. Schlafen.“ legt Christina Thürmer am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr einen Zwischenstopp in der Stadthalle Balingen ein. Dabei gibt sie einen interessanten Einblick in das Thema Fernwandern.

Als Christine Thürmer 1967 geboren wird, weist nichts darauf hin, dass sie einmal die meistgewanderte Frau der Welt werden würde. In der Schule ansonsten Klassenbeste, ist sie in Sport eine absolute Niete. So macht sie erst einmal eine steile Karriere als Managerin, bevor sie nach einer unerwarteten Kündigung und dem Tod eines Freundes erkennt: Zeit – und nicht Geld – ist die wichtigste Ressource im Leben, heißt es in der Ankündigung. Gänzlich untrainiert wandert sie auf dem Pacific Crest Trail 4.277 Kilometer von Mexiko nach Kanada – trotz Plattfüße, X-Beine und Übergewicht – und das ist erst der Anfang: 58 000 Kilometer in 37 Ländern hat sie seither zu Fuß zurückgelegt, dabei eine halbe Tonne Schokolade vertilgt und mehr als 2000 Nächte im Zelt verbracht. Denn das ist jetzt ihr Leben: Laufen. Essen. Schlafen. Mit diesem humorvollen und unterhaltsamen Vortrag hat die dreifache Bestseller-Autorin bei den Discovery-Days-2019 den ersten Preis gewonnen, heißt es in der Ankündigung weiter.