Chormusik stimmt auf die Adventszeit ein

Mit einem Konzert in der Kirche St. Verena in Straßberg hat der Sängerbezirk Sigmaringen auf die bevorstehende Adventszeit eingestimmt. Die Männerchöre aus Stetten am kalten Markt, Straßberg und Veringenstadt sowie der gemischte Chor aus Benzingen und die Chorgemeinschaft Bitz/Hausen, unterstützt vom Liederkranz Onstmettingen, verbreiteten mit ihrem hervorragenden Konzert in der katholischen Kirche eine vorweihnachtliche Atmosphäre.

Der junge Straßberger Manuel Teufel stellte seine Fingerfertigkeit an der Orgel unter Beweis und wurde dafür mit begeistertem Applaus belohnt. Nachdem Werner Winkler, Vorsitzender des Sängerbezirks, die Gäste willkommen geheißen hatte, eröffnete der gastgebende Liederkranz Straßberg unter der Leitung von Detlef Sieber als erster Chor den gesanglichen Teil. Schwere Kost hatte Detlef Sieber mit seinen Männern aus Straßberg mitgebracht: „Requiem aeternam“ von Julius Joseph Maier, „Ubi Caritas et Amor“ von Roger Emerson und „Alleluja“ von Sally K. Albrecht. Dennoch gelang den Sängern ein perfekter Einstieg in die vorweihnachtliche Zeit.

Die Chorgemeinschaft Bitz/Hausen, die vom Liederkranz Onstmettingen unterstützt wurde, nahm anschließend Aufstellung im Altarraum. Chorleiter Oliver Geiger hatte sich für den Auftritt Motive aus der russischen Kirchenmusik ausgesucht, arrangiert von Otto Groll. Schon fast verzaubernd klangen die vielen Männer- und Frauenstimmen der Chorgemeinschaft. Ob ein „Kyrie“ oder „Sanktus Benedictus“: Den Sängern gelang eine perfekte Inszenierung der Stücke.

Pfarrer Hubert Freier las besinnliche Worte aus der Bibel und stimmte so ebenfalls auf die Adventszeit ein. Dann bat Detlef Sieber erneut zum nächsten Auftritt: Mit 15 Stettener Sängern gelang es ihm, hervorragend an das bereits hohe sängerische Niveau anzuknüpfen. Zu einem besonderen Höhepunkt wurde der altrussische Kirchengesang „Tebe Moem“. Frenetischer Beifall war der Lohn für den gelungenen Auftritt.

Der gemischte Chor Liederkranz Benzingen unter der Leitung von Hans Stauß hatte unter anderem ein russisches Volkslied im Gepäck. Sichtlich erleichtert schienen die Männer und Frauen, als sie für ihren gelungenen Auftritt jede Menge Beifall entgegennehmen konnten. Noch einmal besinnlich wurde es zum Schluss: Anton Roggenstein und seine Sänger aus Veringenstadt griffen tief in die musikalische Notenkiste und verzauberte mit „Kyrie“ und „Ite, missa est“ aus der Waldler-Messe sowie mit dem weltbekannten „Halleluja“ von Leonhard Cohen, von Roggenstein arrangiert in deutscher Sprache.

Das begeisterte Publikum belohnte die Auftritte der Chöre mit viel Applaus und stehenden Ovationen. Mit einem gemeinsamen Schlusslied der Chöre und der Besucher sowie einer weiteren Kostprobe von Manuel Teufel an der Orgel wurde das tolle Konzert beendet. Mit diesem war der Sängerbezirk Sigmaringen einmal mehr perfekte Werbung für sich selbst gelungen.