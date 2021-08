Burg Hohenzollern zeigt Brautkleid

Anlässlich der Rosenhochzeit, des zehnten Hochzeitstags von Prinz Georg Friedrich und Prinzessin Sophie von Preußen zeigt die Burg Hohenzollern ab Freitag, 27. August, eine kleine, aber exklusive Sonderausstellung: das originale Hochzeitskleid der Prinzessin, ausgestellt in der Kaiserhalle des Grafensaals.

Das Paar hatte sich am 27. August 2011, in der Friedenskirche zu Potsdam das Ja-Wort gegeben. Prinzessin Sophie trug an diesem Tag eine Kreation von Wolfgang Joops Modelabel Wunderkind. „Das Brautkleid ist eine Zusammenfassung aus modischer Tradition und artistischer Vision“, sagte der Potsdamer Mode-Designer.

Joop ließ sich für seinen Entwurf von der Brunnenfontäne im Park von Schloss Sanssouci inspirieren. Verarbeitet wurden insgesamt 60 Meter Seidentaft und plissierter Seidentüll. Während der kirchlichen Trauung trug die Braut zudem ein antikes Diadem ihrer Familie Isenburg. Zur abendlichen Feier in der Orangerie von Schloss Sanssouci tauschte sie ihren Kopfschmuck in das preußische Mäander-Diadem, das nun dauerhaft in der Schatzkammer der Burg Hohenzollern ausgestellt ist. Die Brautkleid-Ausstellung ist noch bis Mitte Oktober zu sehen.