Bunter Blütenzauber in Benzingen

Der Irisgarten von Fridolin Hagg in Benzingen ist weithin bekannt. Und wenn jetzt schon keine Gruppen und Gartenvereine wegen der Corona-Beschränkungen die derzeitige Blütenpracht der Iris bewundern können, durfte die Presse einen Blick auf das Blütenmeer werden und davon Aufnahmen machen. Gerade in dieser schweren Corona-Zeit bereiten die farbenfrohen Blüten vielen Menschen besondere Freude. Seit mehr als einem halben Jahrhundert pflegt der Iris-Experte seine Irisbeete und ist über die Jahrzehnte bei Gartenfreunden zu einem wichtigen Ansprechpartner für diese Stauden geworden.

Vor 55 Jahren hat Hagg mit den ersten Exemplaren in seinem großen Garten neben seinem Wohnhaus in Benzingen begonnen. Es sind immer mehr geworden. Die Leidenschaft für die herrlichen Irisblüten sei schon damals entstanden, erklärt Hagg. Und mit den Jahren kamen immer neue Varianten dieser Pflanzen aus der Familie der Schwertliliengewächse hinzu, sodass sie im Laufe der Zeit die Hälfte des Gartens eingenommen haben.

Es ist ein farbenfrohes Bild – fast wie ein Gemälde – wenn man in seinen Garten blickt, da die Iris in allen erdenklichen Blau- und Lilatönen aber auch in gelb, orange und in vielen melierten Variationen aufblüht.Die Iris, weiß Hagg, ist nach der griechischen Göttin des Regenbogens benannt. Eine absolut zutreffende Namenswahl, wenn man die Vielzahl der Blütenfarben vor sich sieht. Fast zu jeder der Stauden kann der 79 -jährige Gartenfreund eine Geschichte über Herkunft und deren Pflege erzählen. Hagg ist es sogar gelungen, durch Kreuzungen mittels Pollenübertragung mit einem feinen Pinsel neue Farben zu kreieren, die es quasi nur in Benzingen zu bestaunen gibt. Von Ende Mai bis Anfang Juni steht sein Irisgarten in schönster Blüte – so kann Hagg jeden Tag neue Blüten entdecken.