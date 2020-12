Bürgerinitiative gegen Kraftwerks-Standort

Nicht das Unternehmen Korn an sich, betonen die Sprecher der neuen Bürgerinitiative (BI) klar, soll kritisiert werden, sondern einzig das geplante Projekt im Ebinger Tal - zu nahe an Kitas, Schulen und vielen Arbeitsplätzen. Zu viele offene Fragen und Risiken sehen die Vertreter der Bürgerinitiative, Risiken, die, so betonen sie, der Bürger alleine trage.

Seit Anfang November ist die „Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung in Albstadt“ aktiv. Ihr Ziel ist klar definiert: „Wir wollen, mit einer möglichst großen Unterstützung der Albstädter Bevölkerung, der Bau des Kraftwerks von Korn verhindern“, fasst es Uta Cornelius, eine Sprecherin der Bürgerinitiative, beim Pressetermin in Worte. Zumindest, ergänzt ein weiterer Sprecher, Siegfried Sauter, müsse der Bau an dem aktuell geplanten Standort im Ebinger Tal, in zentraler Lage in Ebingen, unbedingt verhindert werden.

„Wir haben selbstverständlich nichts gegen das Unternehmen Korn an sich“, fügt der dritte Sprecher Alexander Herfort hinzu. Man habe auch nichts dagegen, dass Korn expandiere. Und dass das Unternehmen sich sehr für Albstädter Vereine einsetze, sei lobenswert. Es gehe in keinster Weise darum, irgendwen zu diskreditieren, betont auch Siegfried Sauter.

Die Kritik der Bürgerinitiative solle sich wirklich rein sachlich und inhaltlich auf die Pläne des Kraftwerks an diesem speziellen Standort beziehen. „Korn hat natürlich das Recht, so eine Anlage zu bauen“, sagt Siegfried Sauter. Nur die unkritische Wahl des Standortes sei hier eben unverantwortlich. Deshalb müsse das Thema, wie es auch jüngst mehrfach in öffentlicher Gemeinderatssitzung angeklungen sei, öffentlich intensiv diskutiert und beleuchtet werden.

„Im Gemeinderat“, sagt Sauter, „findet sich aktuell keine Mehrheit für das Projekt. Wir wollen diese Meinung der aktuellen Mehrheit stärken“. Die Bürgerinitiative, so betont Uta Cornelius, sehe sich als aktive Stellvertreter jener Bürger, die sich wirklich Sorgen machen wegen des Kraftwerks, sie seien Ansprechpartner und Sprachrohr. Und man wolle die Meinungsbildung vorantreiben, so Cornelius, denn hinter der aktuellen Problematik stehe nicht nur die Frage, wohin mit dem ganzen Müll, den wir alle produzieren, sondern vor allem eben auch, dass man weniger Müll produzieren müsse.

Im konkreten Fall des von Korn und Groz-Beckert geplanten Heizkraftwerkes sehen die Vertreter der Bürgerinitiative zahlreiche ungeklärte Fragen und Risiken, die sich an besagtem Standort, der direkt westlich an das Firmengelände Gelände unter dem Malesfelsen angrenzt, zu echten Problemen für die Albstädter Bevölkerung auswachsen könnten.

Die Sorge der BI ist, dass das Kraftwerk die Gesundheit der Bürger beeinträchtigen könnte. „Allein im Umkreis von zwei Kilometern wohnen mehrere tausend Menschen, da sind vielen Kindergärten, Schulen, Arbeitsplätze. Und es wird eine ständige Dauerbelastung über Jahrzehnte sein, denen die Ebinger hier ausgesetzt sein würden“, sagt Alexander Herfort.

Die Aussage des Unternehmens Korn, die Luft, die aus dem Schornstein eines möglichen Kraftwerks oben raus komme, sei sauberer als die, die unten reinkomme, ziehen die BI-Vertreter in Zweifel. Kein aktuelles , sagt Uta Cornelius.

Und, fügt Alexander Herfort hinzu, solch ein Gesetz habe immer nur einige wenige Stoffe im Blick. Der ganze Rest der bei der Verbrennung von allerlei Verbundmaterialien entstehenden „hochbrisanten Stoffen“ bleibe davon unberührt.

Bezweifelt wird auch, dass nur Albstädter Müll verbrannt werde. Der müsse, schon von der benötigten Menge her, auch von weiteren Standorten Korns in Süddeutschland kommen. Die Kombination, verdeutlichen die Vertreter der BI, aus den Stoffen, die aus dem Schornstein kommen, denen, die im Filter zurückbleiben und den bei der Verbrennung übrigbleibenden Schlacken sei es, die große Sorge mache. Eingerechnet, dass jedes menschengemachte System, so Sauter, Fehler habe, führe dazu, dass die Bürger nur die Risiken zu tragen hätten. Das sei nicht tragbar. Und daher hofft die „Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung in Albstadt“ auf weitere Unterschriften bei ihrer Onlinepetition. Weitere Einzelheiten sowie den Link zur Petition gibt es auf: gegen-muellverbrennung-in-albstadt.de