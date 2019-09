Brand in Wirtshaus sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand in einem Wirtshaus in Albstadt (Zollernalbkreis) ausgerückt.

Beim Eintreffen der rund 100 Einsatzkräfte stand das leerstehende Gebäude heftig in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte.

Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. (Foto: Schwarzwälder Bote/Feuerwehr)

Das Gebäude liegt den Angaben zufolge etwas außerhalb des Stadtteils Tailfingen. Wohnhäuser stünden nicht in der Nähe und seien nicht gefährdet, sagte der Sprecher.

Am Morgen waren die Einsatzkräfte noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand sei soweit jedoch unter Kontrolle. Die Ursache war zunächst unklar.