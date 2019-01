Bizerba baut ein neues Logistikzentrum in Balingen

Balingen (sz) - Der Waagen-Hersteller Bizerba stärkt seinen Standort Balingen mit Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro innerhalb der nächsten drei Jahre. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, entsteht dort ein neues Logistikzentrum für die weltweite Ersatzteillogistik. „Bizerba sichert damit die Beschäftigung am Standort Balingen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Im Gegenzug dazu leisten auch die Mitarbeiter einen Beitrag zur Standortsicherung.“

In diesem Jahr wird der Neubau des Logistikzentrums geplant und vorbereitet, sodass die Bauarbeiten im Frühjahr 2020 beginnen sollen. Die Fertigstellung ist geplant für 2021. Mit dem neuen Logistikzentrum reagiere Bizerba auf gestiegene Kundenanforderungen bei Ersatzteilen und stelle sich zukunftssicher auf, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Erwartungen der Kunden bezüglich Geschwindigkeit bei Ersatzteillieferungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, weshalb wir uns neu aufstellen müssen“, sagt Robert Keller, Vice President Global Service.

Von modernen und digitalen Lösungen verspricht sich Bizerba eine moderne und weltweit funktionierende Ersatzteillogistik am Standort Balingen. „Die Welt dreht sich immer schneller und darauf müssen wir reagieren“, sagt Geschäftsführer Andreas Kraut. „Das neue, moderne Logistikzentrum wird so geplant, dass wir sicher in die Zukunft gehen und die Erwartungen unserer Kunden noch übertreffen können.“

Der Beschäftigungs- und Standortsicherungsvertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren. „Die Verhandlungen mit der IG Metall und dem Betriebsrat liefen sehr zielorientiert ab“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Der Bizerba-Vorstand sei überzeugt, damit eine für das Unternehmen und die Beschäftigten gute Lösung erzielt zu haben.

Bizerba bietet Kunden aus Handwerk, Handel, Industrie und Logistik Hard- und Software rund ums Gewicht an. Dieses Angebot umfasst Produkte und Lösungen zum Schneiden, Verarbeiten, Wiegen, Kassieren, Prüfen, Kommissionieren und Auszeichnen. Hinzu kommen verschiedene Dienstleistungen.

In Balingen befindet sich der Hauptsitz der seit fünf Generationen in Familienhand geführten Unternehmensgruppe. Diese beschäftigt rund 4100 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, China und in den USA. In der Region ist Bizerba unter anderem mit einem Standort in Meßkirch vertreten.