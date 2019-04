Bilanz zum Ringtreffen fällt trotz Reizgasattacke positiv aus

Der Rückblick auf das Alb-Lauchert-Ringtreffen Anfang Februar hat bei der Hauptversammlung der Vetterzunft Harthausen im Mittelpunkt gestanden. Trotz der Reizgasattacke beim Ringabend am Festzelt und trotz des durchwachsenen Wetters zogen die Verantwortlichen der Zunft ein positives Fazit. Bei ihnen bleiben gut besuchte Veranstaltungen und der leidenschaftliche Einsatz von mehr als 200 Mitgliedern in Erinnerung.

Zunftmeister Tobias Nolle erinnerte bei der Versammlung an die Vorbereitungen des Ringtreffens, die schon im Sommer begonnen hätten. Die einzelnen Veranstaltungen seien dann bestens besucht worden – vom Nachtumzug am Freitag über den Ringabend am Samstag bis hin zum Umzug am Sonntagnachmittag. Erfreulich sei auch der gute Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrrkirche gewesen, bei dem Pfarrer Hubert Freier seine Predigt in Versform gehalten hatte. Am Zunftmeisterempfang nach dem Gottesdienst hätten 350 Gäste teilgenommen.

Tobias Nolle dankte den örtlichen und auswärtigen Vereinen, die sich ebenfalls an der Ausrichtung des Treffens beteiligt hatten. Ohne diese wäre die Veranstaltung nicht zu stemmen gewesen, sagte er. Die Reizgasattacke habe aber auch gezeigt, dass es Risiken gebe. Zum Glück sei sie trotz großer Aufregung einigermaßen glimpflich ausgegangen.

Maria Wesner, zuständig für das Narrenhäs, vermeldete aktuell 86 Hästräger bei der Vetterzunft, die an elf Umzügen in der Region teilgenommen hatte. Matthias Wischer, Präsident der Guggamusik, zeigte sich stolz auf seine Truppe, die immer wieder für den nötigen Sound gesorgt habe. Gardeleiterin Tanja Ebner berichtete über die Aktivitäten der Mini-, der Jugend- und der Großen Garde. Die scheidende Finanzchefin Jessica Kromer berichtete von einem sehr umsatzstarken Jahr und gab einen detaillierten Überblick über Kontobewegungen und Vereinsvermögen.

Bei den Wahlen konnten alle Ämter reibungslos wieder besetzt werden. Lediglich für das Amt des Kassierers wurde kein Nachfolger gefunden. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni wollen die Narren dafür einen erneuten Anlauf nehmen.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Ringpräsident Anton Blau zeichnete Holger Bach, Norbert Lochmann und Bruno Kromer für ihre Verdienste in der Fasnet mit Urkunden und Ringplaketten aus. Tobias Nolle wiederum ehrte langjährige Mitglieder der Vetterzunft. Seit mittlerweile 20 Jahren engagieren sich dort Carsten Endriß, Anja Gauggel, Armin Gauggel, Andreas Hummel, Bärbel Kromer, Sabrina Kromer, Bettina Küssner, Emil Oswald, Sarah Oswald, Bernd Schempp, Stefan Schneider, Jörg Schnitzer, Irene Weßner und Achim Schreiber. Seit zehn Jahren sind Verena Abt, Melanie Mauz, Tobias Metzger, Marina Schwörer, Sascha Werner, Lisa-Maria Wesner, Marion Weßner, Jessica Kromer, Sarah Kromer und Julia Wesner mit dabei.

Zum Schluss der Versammlung wurde Robert Kromer einstimmig zum Ehrenzunftmeister ernannt.