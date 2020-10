Big Band hat Lizenz zum Rocken und Swingen

Ein Konzert der Wüste Welle Big Band findet am Sonntag, 25. Oktober, um 18 Uhr in der Festhalle in Albstadt-Ebingen statt. Mit dabei sind der Sänger und Entertainer Teddy Schmacht aus München, E-Bassist Ralf Gugel sowie der Saxofonist Wolfgang Eisele aus Sigmaringen. Das Programm des Konzerts steht unter dem Titel „Licence to rock - Licence to swing. The Las Vegas - New York - Paris Show“.

Die Wüste Welle Big Band wurde 2011 als erste Bigband eines Freien Radios in Deutschland von Lothar Landenberger gegründet. Die Musiker sind überwiegend Berufsmusiker, Musiklehrer und Musikstudenten. Die Leitung haben Lothar Landenberger und Günter Flumm. Teddy Schmacht ist Sänger und Entertainer aus Leidenschaft. Laut Pressemitteilung hat er eine Stimme, die Pop- und Rock-Songs ebenso wie Sinatra-Klassiker zum Leuchten bringen kann.

Wolfgang Eisele aus Sigmaringen studierte Saxophon an der Swiss Jazz School in Bern. Er spielte über 1000 Konzerte mit verschiedenen Bands und hatte als Saxophonist Auftritte in Fernsehsendungen in Deutschland und Österreich. Ralf Gugel, Komponist und Arrangeur, wird als E-Bassist beim Konzert der Wüste Welle Big Band dabei sein. Der Albstädter Musiker wirkte mit bei zahlreichen Fernsehshows sowie bei Studioproduktionen der SWR Big Band.