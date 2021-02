Biber lässt sich vorübergehend auf dem Kornbühl nieder

Das kurze Gastspiel eines stattlichen Bibers auf der Alb-Hochfläche hat SZ-Leser Alfred Leger aus Gammertingen mit der Kamera dokumentiert. Wie er berichtet, bildet sich auf dem Kornbühl südlich der Salmendinger Kapelle in Burladingen in schneereichen Jahren im Frühjahr durch Schmelzwasser der sogenannte Märzenbronnen – dieses Jahr schon einen Monat früher. Anlässlich dieses seltenen Naturschauspiels habe sich der Biber Anfang Februar offenbar ein neues Revier ausgesucht, schreibt Leger an die „Schwäbische Zeitung“. Aber für wie lange? Und zieht sich das Tier mit dem abfließenden Wasser und dem später versiegenden Märzenbronnen wieder in Richtung Melchingen an den Lauchert-Ursprung zurück? Diese Fragen stellte sich der SZ-Leser bereits vor gut zwei Wochen. Zumindest teilweise kann er sie inzwischen beantworten: Mittlerweile seien Märzenbronnen und Biber spurlos verschwunden, schreibt er. „Als ob jemand den ,Stöpsel’ gezogen und den Biber damit vertrieben hat. Sehr schade!“ Foto: Alfred Leger