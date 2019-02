Betrunkener 27-Jähriger randaliert im Haus

Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstag, 26. Februar, gegen 11.45 Uhr, massiven Widerstand geleistet, als er von den Ordnungshütern in der Wilhelm-Dodel-Gasse in Ebingen in Gewahrsam genommen werden sollte. Mehrere Personen meldeten der Polizei, dass der 27-Jährige in seiner Wohnung randaliert und die Wohnungseinrichtung aus dem dritten Stockwerk aus dem Fenster wirft, so die Polizei. Die verständigten Ordnungshüter konnten das zerstörte Mobiliar samt Elektrogeräten im Hof des Anwesens feststellen. Beim anschließenden Versuch, den renitenten Mann in Gewahrsam zu nehmen, wehrte sich der alkoholisierte 27-Jährige heftig gegen die Maßnahme. Die Beamten mussten dabei Pfefferspray einsetzen. Er schlug und trat nach den Ordnungshütern und wollte sich mit aller Kraft aus den Festhaltegriffen der Polizisten befreien. Ein Beamter zog sich eine Verletzung zu, die ärztlich behandelt werden musste. Der Mann wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte bei der Staatsanwaltschaft Hechingen angezeigt. Der Rettungsdienst lieferte den Mann in eine Fachklinik ein.