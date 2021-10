Besucher informieren sich über Käseproduktion

Die Ziegen auf dem Biohof der Familie Dietz bei Harthausen sind den unverwechselbaren Sound des Dudelsacks mittlerweile gewohnt, zumal Hofchef Alexander Dietz bei seinen Proben mit dem Dudelsack gerne auch mal im Stall seinen Milchziegen vorspielt. Der Biolandwirt ist schon seit mehr als zehn Jahren aktiv bei dem auch überregional bekannten Dudelsack-Ensemble der Original Royal-Sulgemer Crown-Swamp-Pipers in Bad Saulgau dabei. Beim Kirbenachmittag auf dem Ziegenhof sorgte die Dudelsackband aus Oberschwaben am Samstag mit dem dazu passenden Schotten-Outfit für beste Stimmung.

Im Rahmen der Ökowochen des Landes Baden-Württemberg hatte die Ziegenhütte Zollernalb der Familie Dietz auf ihrem Hofgelände neben dem Hofladen einen kleinen Markt für Kunsthandwerk sowie befreundete landwirtschaftliche Betriebe organisiert. Die Marktteilnehmer mit ihren Ständen waren aus Winterlingen, Veringenstadt, Bisingen, Melchingen und Scheer zu dieser Veranstaltung nach Harthausen gekommen. Dabei gab es auch für die Kinder Gelegenheit, selbst aktiv zu werden und zum Beispiel kreative Armbänder, Schlüsselanhänger oder auch eine kleine Handtäschchen aus Leder zu kreieren. Aus getrockneten bunten Wiesen- und Strohblumen konnten individuell gestaltete Gestecke erworben werden und auch das Angebot handgestrickter Wollsocken wurde gerne genutzt. Auch am Stand mit dem Motto „Alpaka trifft Schaf“ war das Interesse an den vielfältigen Filzprodukten immer groß. Bei sonnigem Herbstwetter konnten sich die Gäste mit deftigem Käse- oder Wurstsalat to go selber versorgen. Zur Kaffeezeit durfte auch der obligatorische Kirbekuchen nicht fehlen.

Als Beitrag in der Reihe „Gläserne Produktion“ in der Ökolandwirtschaft stellte Alexander Dietz seinen Biohof und die Käseherstellung nach den Kriterien von Bioland vor und beantwortete dabei viele Fragen der großen und auch kleinen Besucher rund um die Haltung, Zucht und Fütterung der Ziegen, die das Geschehen rund um den Hof im großen Freilauf vor ihrem Stall aufmerksam verfolgten.