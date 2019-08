Berufsausbildungsbeihilfe online beantragen

Damit der qualifizierte Einstieg in das Berufsleben nicht aus finanziellen Gründen scheitert, kann die Agentur für Arbeit Balingen Azubis in anerkannten Ausbildungsberufen und Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen mit Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) unterstützen. Die Bedarfssätze und verschiedene Freibeträge wurden im August erhöht. Weil es BAB frühestens ab dem Monat der Antragstellung gibt, empfiehlt die Agentur für Arbeit, den Antrag möglichst früh zu stellen. Das geht rund um die Uhr ganz schnell und bequem online. Im Gegensatz zur schriftlichen Antragstellung ist man damit nicht an Öffnungszeiten gebunden und vermeidet Porto- und Fahrkosten. Ebenfalls online kann man sich mit dem BAB-Rechner informieren, ob und in welcher Höhe Anspruch auf BAB besteht.

Lehrlinge mit eigenem Haushalt erhalten Leistungen

Wenn Auszubildende wegen zu großer Entfernung ihres Lehrbetriebs von zu Hause nicht bei den Eltern wohnen können, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen BAB als Zuschuss. Unabhängig vom Weg zum Ausbildungsort erhalten diese Leistung auch Lehrlinge mit eigenem Haushalt, wenn sie volljährig oder verheiratet sind. Bei der BAB für betriebliche Ausbildung wird eigenes Einkommen angerechnet, ebenso das Einkommen von Ehegatten und Eltern, wenn es bestimmte Freibeträge übersteigt. Schulische Ausbildungen, beispielsweise die einjährige Berufsfachschule, die das erste Ausbildungsjahr ersetzt, kann die Agentur für Arbeit jedoch nicht fördern.