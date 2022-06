Bequem und schnell Deutsch lernen

Für geflüchtete Menschen sind die Hürden auf dem Weg an eine deutsche Hochschule oder Universität oft hoch – die Hochschulen in Baden-Württemberg setzen unter anderem ein fortgeschrittenes Sprachniveau voraus. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen unterstützt interessierte Geflüchtete daher intensiv bei der sprachlichen Vorbereitung auf ein mögliches Studium und hat jüngst unter anderem einen Online-Sprachkurs für Fortgeschrittene entwickelt. Wie die Verantwortlichen mitteilen, richtet sich das Angebot ganz aktuell auch an die vielen ukrainischen Geflüchteten, die nicht mehr an ihren Heimatuniversitäten weiter studieren können. Nach Schätzungen könnten rund 100 000 Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland kommen, um hier weiter zu studieren oder wissenschaftlich zu arbeiten.

Laut Mitteilung ist das kostenlose Angebot der Hochschule für die Leute richtig, die bereits einen Deutschkurs auf B2-Niveau besucht haben und nun ihr Deutsch weiter verbessern möchten. Finanziert wurde das Projekt mit Landesmitteln aus dem Fonds „Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg (FESt-BW)“ in der Förderlinie „Ankunft und Studienerfolg“, die speziell zur Unterstützung ausländischer Studierender und zur Stärkung von Internationalisierung ausgelegt wurde. „Gute Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

In dem Kurs werden studentische Themenbereiche wie Wohnen, Studium, Arbeit und Technik behandelt. Außerdem wird das Bundesland Baden-Württemberg vorgestellt. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer üben dabei Lese- und Hörverstehen, Wortschatz und Grammatik“, sagt Projektmanager Steve Kovacs. „Da es sich um einen Kurs zum Selberlernen handelt, kann er zeit- und ortsunabhängig absolviert werden.“ Da genau diese Form des Lernens und Studierens immer wichtiger wird, wurde an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen aus demselben Fördertopf darüber hinaus auch eine Handreichung für Online-Prüfungen an Hochschulen in Baden-Württemberg entwickelt. Sie unterstützt Lehrende bei der rechtssicheren Umsetzung von Online-Prüfungen, sodass beispielsweise auch Prüfungsleistungen aus Fluchtgebieten erbracht werden können.

Der Online-Deutschkurs ist kostenlos auf der Oncampus-Plattform abrufbar: https://www.oncampus.de/deutschfuergefluechtete