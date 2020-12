Benzinger Ortschaftsrat investiert in Urnenanlage

Die ersten Belegungen an den Urnenwänden auf der Nordseite der Benzinger Pfarrkirche haben bereits 2013 stattgefunden. Danach wurden zwei weitere Urnenstelenwände errichtet. Von den insgesamt 24 Nischen sind aktuell nur noch vier Urnennischen frei.

Sowohl Ortsvorsteher Ewald Hoffmann als auch der Benzinger Ortschaftsrat sahen daher bei der jüngsten Sitzung im Ortschaftsrat dringenden Handlungsbedarf. Nach der Zustimmung des Gemeinderats soll noch in diesem Jahr die Urnenwandanlage durch eine weitere Urnenwand mit zehn Nischen erweitert werden.

In der Vorlage war ablesbar, dass das Interesse an einer Urnenbestattung in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist und daher die Plätze in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen. Da in diesem Jahr dafür keine Mittel im Etat eingestellt sind, musste der Gemeinderat nun über die Bereitstellung der dafür notwendigen überplanmäßigen Mittel in Höhe von 7700 Euro entscheiden. Wie zu erfahren war, hat das Bauamt der Gemeinde bereits ein Angebot beim bisherigen Anbieter eingeholt und da das Fundament für eine Erweiterung bereits vorhanden sei, könnten die 10 Nischen noch in diesem Jahr montiert und fertiggestellt werden. Das Gremium stimmte dem Beschlussvorschlag einstimmig zu und bewilligte die dafür notwendigen Ausgaben.

In den kommenden Jahren , so der Benzinger Ortsvorsteher, müsse man sich Gedanken machen, wie die Urnenanlage weiter ausgebaut werden könne. Dabei, so sein Vorschlag, könnten vier freistehende Urnenstelen vor der bisherigen Urnenwand aufgestellt werden.