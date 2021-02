Benzinger Narren verteilen Fasnetsgrüße aus der Tüte

Eigentlich hatten die Alten Germanen in Benzingen bei einem großen Ringtreffen zusammen mit dem Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb schon im Januar ihr 50-jähriges Jubiläum feiern wollen. Doch das närrische Spektakel im Ort fiel der Corona-Pandemie zum Opfer – und so hängt das Werbeplakat zu diesem Umzug nun verwaist und durchgestrichen am Narrenbaum in der Benzinger Ortsmitte. Wer aber glaubt, die Fasnet würde damit komplett ins Wasser fallen, der irrt sich gewaltig.

Nach dem Erfolg der „Backhaus-Dennetle“, von denen am schmotzigen Donnerstag fast 1200 per Lieferservice coronakonform zu den Bestellern gebracht wurden, folgte am Samstag der „Fasnetsgruß aus der Tüte“: Als Drive-in-Event fand die Tütenübergabe im Freien auf dem Schulhof und vor dem Rathaus statt. Dabei wurde sichergestellt, dass die Benzinger Narrentüten so verteilt werden, dass die Abholer ihr Fahrzeug nicht verlassen müssen.

In den Tüten befand sich für die Erwachsenen neben närrischem Dekomaterial auch ein Likörchen zum Aufwärmen. Denn es war auch in Benzingen zwar sonnig, aber „echt saukalt“, wie immer wieder zu hören war. Für die Kinder gab es neben Süßigkeiten bunte Luftballons und glitzerndes Konfetti als Fasnetsschmuck für zu Hause.

Während Narrenrat Dirk Sieber am Vormittag als Verteiler der Fasnetsgrüße fungierte, war am Nachmittag der Vizepräsident der Germanen, Timo Mordan, am Drive-in verantwortlich. „Der Zuspruch war enorm“, sagte Mordan mit einem breiten Lächeln im Gesicht. „Wir mussten immer wieder weitere Tüten ordern.“ Die Freude darüber, dass bei der Aktion weit mehr als 300 Fasnetstüten unter die Leute kamen, war Mordan deutlich anzumerken.

Zusätzlich war in jeder Tüte auch eine Karte mit dem Logo der Germanen und dem aufgedruckten passenden Link für den Online-Bürgerball am Samstagabend enthalten.