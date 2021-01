Benzinger Kreuz soll ein Zeichen der Hoffnung sein

Seit Jahrhunderten wurden in christlichen Ländern von den Gläubigen in der Feldflur, an Wegen oder auch an markanten Punkten in der Landschaft Kreuze aus Holz oder Stein aufgestellt. Sei waren für die Menschen immer Segenzeichen bei ihrer Arbeit auf Feld und Acker oder auch auf Reisen.

Viele dieser Kreuze sind mittlerweile verschwunden oder im Laufe der Zeit durch Wind und Wetter beschädigt worden. Nicht so in Benzingen: Dort gibt es zusammen mit dem Weiler Blättringen insgesamt noch 18 solcher Kreuze und ein weiteres ist vor Kurzem im Gewann „Ried“ am Gemeindeverbindungsweg zwischen Benzingen und Winterlingen dazu gekommen.

Die Idee für dieses Kreuz entstand in einer Gruppe befreundeter Benzinger Ehepaare die sich „Silvestergruppe“ nennt, da sie seit vielen Jahren den Jahreswechsel gemeinsam feiern: Rudolf und Hannelore Späh, Helmut und Edeltraud Jung, Walter und Ellen Sieber, Rudi und Margret Artelt sowie Karl und Rita Späh.

Aus einem von der Gemeinde Winterlingen gestifteten Eichenbaum fertigte Rudolf Späh mit Unterstützung seiner Frau Hannelore im vergangenen Jahr in seiner Werkstatt ehrenamtlich ein 4,5 Meter hohe Kreuz an. Zugute kam dem heutigen Landwirt, dass er als Zimmermann arbeitete und daher mit der Holzbearbeitung bestens vertraut ist.

Mit Hilfe einiger Sponsoren wie dem Benzinger Sägewerk Hagg, der Firma Metallbau Schairer aus Harthausen, der Lehrlingswerkstätte der Firma Trumpf in Hettingen sowie der Mithilfe von Malermeister Ralf Witt vom Sigmaringer Malerbetrieb Knäpple wurde das Kreuz geschaffen, das noch vor Weihnachten auf das schon zuvor geschaffene Fundament gestellt werden konnte.

Das Kreuz steht an einem ganz bewusst gewählten Platz auf Gemeindegrund direkt neben dem alten Grenzstein, der vormals die Grenze zwischen Württemberg und Hohenzollern markierte und heute noch die Gemarkungsgrenze zwischen Winterlingen und dem Teilort Benzingen anzeigt. „An diesem alten Grenzpunkt soll das gute nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Benzingen und Winterlingen zum Ausdruck kommen“, sagt Späh.

Die in Metallplatten eingravierte Beschriftung mit den drei Worten: Glaube, Hoffnung und Liebe stammt aus dem 1. Korintherbrief des Apostels Paulus, der zusammen mit Petrus auch der Namensheilige der Benzinger Pfarrkirche ist. „Gerade in dieser schweren Zeit der Corona-Pandemie kann die Botschaft des Kreuzes auch für uns heute ein wichtiges Zeichen der Hoffnung sein“, ergänzt Hannelore Späh mit Blick auf das Kreuz.

Für sie ist dieses Kreuz auf halbem Weg zwischen Benzingen und Winterlingen zudem ein ökumenisches Zeichen der Verbundenheit zwischen dem katholisch geprägten Benzingen und dem überwiegend protestantischen Winterlingen. Neben dem Kreuz, hat das Ehepaar Späh auch die Sitzbank neu beplankt, nachdem das Holz der ursprünglich von den Benzinger Vereinen gestifteten Sitzgelegenheit schadhaft geworden war.

So lädt dieses Kreuz, inzwischen schon das siebte, das die Familie Späh um Benzingen und Blättringen aufgestellt hat, alle Passanten zum Verweilen und zum Nachdenken ein.