Benzinger erkundet Nepal mit dem Mountainbike

Einmal um die ganze Welt – nein, das hat Rainer Gaiser nicht im Sinn gehabt. Aber einmal mit dem Fahrrad um einen Achttausender: Das war der Traum des Benzingers, den er sich im vergangenen Oktober erfüllt hat. 17 Tage mit dem Bike durch Nepal – das war Abenteuer pur, trotz der guten Organisation des Summit-Clubs des Deutschen Alpenvereins. „Straßen, wie wir sie kennen, gibt es dort ja nicht“, sagt Gaiser. „Auch die Unterkunfts- und Hygienestandards mussten wir ganz gehörig herunterschrauben.“ Doch das alles zählte nichts angesichts der urgewaltigen Landschaften Nepals und der überaus gastfreundlichen Einheimischen.

Elf Männer und eine Frau hatten sich auf das Angebot des Deutschen Alpenvereins eingelassen, der die Umrundung des 8091 Meter hohen Annapurna in Nepal per Mountainbike zum Ziel hatte. Mit dazu gehörten die malerische Aussicht auf die weiteren zwei Achttausender Dhaulagiri und Manaslu, das Erklimmen mit dem Rad des auf 5416 Meter Höhe liegenden Thorong La-Passes und der anschließenden 1700 Höhenmeter abfallenden Talfahrt. „Ein einmaliges Erlebnis“, sagt Gaiser.

Doch nach der Ankunft in Besisar, dem Ausgangspunkt des Trails, das 760 Meter über dem Meeresspiegel liegt, also ähnlich wie Benzingen, mussten sich Rainer Gaiser und seine Truppe erst einmal mit dem Klima auseinandersetzen. Die tropische Vegetation und das feuchtwarme Wetter forderten in Form von Schweiß ordentlich Tribut – doch mit jedem Höhenkilometer veränderten sich Luft und Landschaft. Zwischen 20 und 40 Kilometer maßen die Tagesetappen in den ersten Tagen, wobei jeder Tag im Schnitt 800 bis 1000 Meter höher lag als der vorangegangene. An jedes Etappenziel wurde noch eine kleine Bergwanderung angehängt, die wegen der Höhengewöhnung weitere 300 Höhenmeter betrug. Zum Schlafen ging es dann wieder hinab.

Schwankende Hängebrücke

„Climb high, sleep deep“, lautete die Regel, erklärt Rainer Gaiser. Zudem musste viel getrunken werden, denn mit der Höhe verlange der Körper nach mehr Flüssigkeit. Deshalb sei auch keine Raststätte ausgelassen worden, sagt Gaiser, der bereits einige Male am Albstadt-Bike-Marathon teilgenommen hatte und somit nicht ganz untrainiert war. Nach einer Woche hatten die Teilnehmer die hochalpinen Regionen und damit das Annapurna-Massiv erreicht. Am neunten Tag führte die Tour über einen schmalen Single-Trail, der hinab zum Thorong-Fluss mit einer beeindruckenden Hängebrücke führte. „Über diese schwankende Hängebrücke durften wir nur einzeln fahren beziehungsweise gehen“, sagt Gaiser. „Der Wind machte den leichteren Personen ordentlich zu schaffen. Dazu kam, dass die Geländerhöhe nicht wirklich Sicherheit bot.“

Auf dem Höhepunkt der Tour, dem Thorong La, stemmten die Teilnehmer für ein Erinnerungsfoto vor einem Berg bunter Gebetsfahnen ihre Bikes in die Höhe. Zehn Tage hatte die Bergfahrt auf den Thorong La gedauert, aber nur drei waren nötig, um von dort zum letzten Etappenziel, dem Ort Pokhara, zu kommen. „Jeder unzufriedene Wohlstandsjammerer sollte eine Tour in ein solches Land machen“, sagt Gaiser. „Das ändert die eigene Sichtweise und holt auf den Boden der Tatsachen zurück.“ Ihn jedenfalls hat diese Reise verändert. Er vermutet, dass er nicht zum letzten Mal in Nepal gewesen ist.