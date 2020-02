Benzingen und Harthausen sind fest in Narrenhand

Die Einwohner von Harthausen auf der Scher sind am schmotzigen Donnerstag um 7 Uhr mit lauter Guggamusik und dem Narrenruf „Harthauser-Vetter“ geweckt worden.

Zum Narrenfrühstück in der Festhalle kamen unter anderem Harthausens Ortsvorsteher Emil Oswald, Winterlingens Bürgermeister Michael Maier und Tobias Nolle, Zunftmeister der Vetterzunft. Später befreiten die Narren die Kindergarten- und die Grundschulkinder. In Benzingen erhielt Diana Frey, Vorsitzende der Germanenzunft, von Michael Maier Kette und Rathausschlüssel. In Harthausen wurde am Nachmittag der Narrenbaum aufgestellt. Seinen Abschluss fand der schmotzige Donnerstag dort mit dem Hemadglonkerumzug durch den Ort.