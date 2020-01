Benzingen investiert in Erweiterung von Baugebieten

Der Ortschaftsrat Benzingen hat kürzlich zum ersten Mal in diesem Jahr getagt. Gleich zu Beginn gedachten die Anwesenden Franz Abt. Er war zeitlebens kommunalpoitisch aktiv und von 1984 bis 1989 Ortsvorsteher in Benzingen.

In der vorgeschalteten Bürgersprechstunde nutzten einige Benzinger die Gelegenheit, ihre Anliegen dem Gremium vorzutragen. Dabei ging es um den aktuellen Stand im Gewerbegebiet „Weinstetter Straße“, die Anschlussmöglichkeit für Benzingen an das Gasleitungsnetz, die Sanierung der Toilettenanlage bei der Turn- und Festhalle sowie um die Notwendigkeit der Schutzfolie für den Hallenboden. Dazu soll im laufenden Festjahr „8oo Jahre Benzingen“ auf den aufwendigen Bodenschutz probeweise verzichtet werden. Beim Hauptpunkt der Sitzung, der Beratung und Beschlussfassung des Benzinger Haushaltes für den Gemeinderat, stellte Winterlingens Bürgermeister Michael Maier zunächst die geplanten Investitionen in der Gesamtgemeinde vor, bevor er die Benzingen betreffenden Haushaltstitel auflistete.

Durch eine sogenannte Kanalbefahrung soll der Untergrund der Veringendorfer Straße, der Oststraße, der Kreuzgasse und des Wacholderwegs untersucht werden. Für Straßensanierungen in Benzingen sind für das laufende Jahr 22 600 Euro eingestellt. 8000 Euro sind für die 800-Jahr- Feier zur Vorbereitung, Festakt, Festschrift und für das Jubiläumswochenende im Juni vorgesehen.

Für den Neuanstrich des Benzinger Wasserturms, der eigentlich schon für 2019 vorgesehen war, sind 30 000 Euro für 2020 eingeplant. Auch die Rathausfassade wird neu gestrichen, was mit 20 000 Euro zu Buche schlagen wird. Für den Kindergarten werden Aufwendungen in Höhe von 8500 Euro fällig. Das Budget für den Ortschaftsrat im Jahr 2020 beträgt 4800 Euro.

Backhaus kostet 7500 Euro

Die grundlegende Sanierung der Backöfen im Benzinger Backhaus verursacht Kosten in Höhe von 7500 Euro. Der Förderverein Benzinger Backhaus steuert aus Eigenmitteln 4000 Euro bei, 2000 Euro kommen aus dem Budget des Ortschaftsrats, wozu das Gremium einstimmig seine Zustimmung erteilte. Die restlichen 1500 Euro kommen als Zuschuss von der Gemeinde. Die größte Investition im Ort wird der Grunderwerb zur Erweiterung des Baugebietes Stockäcker sein. Dafür hat die Gemeinde 125 000 Euro im Plan stehen.

Auf Vorschlag des Ortsvorstehers wurde der Beschlussempfehlung für den Gemeindrat einstimmig zugestimmt und so kann der Haushalt nach der noch ausstehenden Zustimmung des Gemeinderates in Kraft treten. Im Anschluss an die Sitzung stellte der Vorsitzende des Fördervereins Benzinger Backhaus, Wolfgang Mordan, die schon weit fortgeschrittenen Sanierungsarbeiten im benachbarten Backhaus vor.