Benzingen feiert zwei Tage lang 800. Geburstag

Schon bei der Vorstellung des Programms für das Jubiläumswochenende am 25. und 26. Juni war dem Festausschuss mit seinem Sprecher Dirk Sieber die Vorfreude anzumerken, dass das Jubiläum 800 Jahre Benzingen, welches eigentlich schon 2020 angestanden hätte, nunmehr nach zwei vergeblichen Anläufen endlich über die Bühne gehen kann. Corona hatte die Terminfestlegungen mitsamt der schon angelaufenen Planungen immer wieder ausgebremst.

An beiden Tagen im Juni wird nun entlang der Festmeile in der Germanen- und der Hohenzollernstraße sowie im Festzelt beim Sportplatz eine große Jubiläumsparty gefeiert.

Am Samstagnachmittag (25. Juni) geht es los mit dem Eröffnungskonzert der Benzinger Musikkapelle im Zelt, bei dem Bürgermeister Michael Maier als Schirmherr der Festtage den obligatorischen Fassanstich zur Festeröffnung zelebrieren wird. Am späteren Nachmittag wird die Guggamusik der Germanen-Pfetzer für Stimmung im Zelt sorgen, und im Anschluss steht der Auftritt der Rock-Band „Trio Infernale“ auf dem Programm.

Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst in der St. Peter und Pauls-Kirche, und direkt im Anschluss wird man sich in festlicher Formation unter Beteiligung aller Benzinger Vereine und vieler weiterer örtlicher Gruppen von der Kirche auf den Weg zum Festplatz aufmachen.

Zum Frühschoppen bis über die Mittagszeit wird im Anschluss die befreundete Partnerkapelle der Benzinger Musiker aus St. Marienkirchen in Oberösterreich aufspielen. Dabei soll zugleich die 50-jährige Verbindung der beiden Partnervereine gefeiert werden.

Am späteren Nachmittag übernehmen dann die „Lenz Brothers“ mit Live-Musik die Bühne, bevor es gegen 16 Uhr zur Verlosung des Hauptpreises der großen Jubiläums-Tombola kommt. Dabei kann mit etwas Losglück ein halbstündiger Helikopterflug für drei Personen über die Alb im Wert von 2000 Euro gewonnen werden. Wer sich darauf nicht verlassen möchte, kann am Sonntag einen Kurzflug über Benzingen und die umgebende Alb vor Ort direkt buchen und sofort losfliegen.

Im Rahmenprogramm wird es für die Kinder an beiden Festtagen eine Kinderhüpfburg, Torwandschießen, ein Karussell, Kinderschminken sowie einen „Hau-den-Lukas“ geben, und es besteht am Sonntag auch die Möglichkeit, Benzingen auf dem Rücken eines Ponys zu erleben.

Ein Münzpräger in mittelalterlicher Kostümierung stellt an beiden Tage verschiedene Jubiläumsmünzen in historischer Technik her, die prägefrisch erworben werden können. Eine Schlepper- und Oldtimer -Ausstellung sowie ein regionaler Markt ergänzen das Programm, und auch die örtliche Feuerwehr wird am Sonntag in einer Schauübung demonstrieren, was sie drauf hat.

An beiden Tagen werden Speisen und Getränke im Festzelt und auf der Festmeile angeboten.

„Der Aufwand für Vorbereitung und Durchführung einer solchen Großveranstaltung ist schon enorm“, erklärt Vereinssprecher Dirk Sieber und ergänzt, dass dies ohne die Unterstützung durch den Festausschuss und die engagierten Benzinger Vereine nicht zu stemmen wäre. Dazu passt das die Zusammenarbeit und die Kameradschaft bezeugende Jubiläumsmotto „Weil Benzingen onsere Hoimat ischt!“

Und auch das betonen die Organisatoren bei der Programmvorstellung: dass alle Veranstaltungen und Konzerte eintrittsfrei sind. So hofft man, dass sich möglichst viele Gäste aus der Großgemeinde Winterlingen und aus den umliegenden Orten am 25. und 26. Juni nach Benzingen aufmachen werden.