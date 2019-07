Bell und Stelter treffen

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim hat in der Saisonvorbereitung beim TSV Straßberg (Landesliga-Staffel 4) 2:2 gespielt. Mit dem gleichen Ergebnis trennten sich die SG Fridingen I/Mühlheim II und der SV Bohlingen.

Im ersten Durchgang hatten die Straßberger mehr vom Spiel. Beim Gast sah man die Strapazen einer intensiven Trainingswoche. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die den VfL in die Defensive drängten. Nach 15 Minuten lag die Ettenberg-Elf 0:2 im Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer steigerte sich das Team von Spielertrainer Maik Schutzbach und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Noch vor der Halbzeit nutzte Maximilian Bell einen von mehreren schönen Spielzügen zum Anschlusstreffer. Nach der Pause spielte sich das Geschehen überwiegend in der Straßberger Hälfte ab. Der Ausgleich, von Kai Stelter per Foulelfmeter zum 2:2 erzielt, war verdient. Bei einer konsequenteren Chancenverwertung wäre durchaus ein Sieg möglich gewesen.

Torfolge: 1:0 (11. Minute), 2:0 (15.) beide Marcel Kosic, 2:1 (34.) Maximilian Bell, 2:2 (70./Foulelfmeter) Kai Stelter. - Schiedsrichter: Michael Haas (Erzingen/Balingen).

Im ersten Vorbereitungsspiel traf die SG Fridingen I/Mühlheim II in Fridingen auf den SV Bohlingen. Die Gäste belegten in der vergangenen Saison in der Kreisliga A 1 Bodensee den vierten Platz. Beide Mannschaften boten sich von Beginn an einen laufintensiven Schlagabtausch. Die Platzherren vergaben viele gute Chancen. Dies sollte sich rächen, als der Gegner nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr kurz vor der Halbzeitpause (42. Minute) das 0:1 erzielte. Nach dem zweiten Bohlinger Treffer schafften Scheunemann und Hensle noch den Ausgleich.

Torfolge: 0:1 (42. Minute) Marcel Seidel, 0:2 (55.) Sebastian Zimon, 1:2 (62.) Hendrik Scheunemann, 2:2 (82.) Sedrik Hensle.