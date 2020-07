Beim Kleinkunstpicknick können Zuschauer zu den Künstlern wandern

Mithilfe der Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst veranstaltet die Kleinkunstbühne K3 Winterlingen gemeinsam mit der Ziegenhütte an den Sonntagen 26. Juli und 2. August jeweils ab 11 Uhr ein Picknick mit regionalen Kleinkünstlern. Ausgestattet mit Picknick-Körben werden die Zuschauer in Gruppen von maximal 20 Personen zu den einzelnen Künstlern auf den Wiesen rund um die Ziegenhütte spazieren, dort Kleinkunst und das Vesper aus dem Korb genießen und nach etwa 40 Minuten in einem Rundweg zum nächsten Künstler weiterwandern.

Zu Gast sind Fagus und Fraxinus, die Gaukler und Comedy-Jongleure, Magier und Scharlatane im mittelalterlichen Gewand. Frech und doch charmant, derb und doch sympathisch nehmen sie ihr Publikum mit auf eine fantastische Reise durchs Mittelalter, wie es in Wirklichkeit nie gewesen ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie erzählen Geschichten von Helden, Schurken und Hellseherinnen, hantieren mit Keulen, Messern, Fackeln, magischen Geräten und Rechtshänder-Pfannen, Eiern und Kontroll-Gurken, und eh man sich’s versieht, ist man nicht mehr nur dabei, sondern mittendrin im Geschehen.

Das Duo „Lachfältle“ mit Evelin Nolle-Rieder und Petra Pfaff-Fellinger gibt tiefe Einblicke in die schwäbische Seele, deren Humor bisweilen tiefschwarz, dann wieder charmant liebevoll daherkommt und dabei ihre Liebe zum Dialekt offenbart. Mit Liedern an der Gitarre und Gedichten wird das kurzweilige Programm ergänzt und als besonderes Schmankerl startet Evelin Nolle-Rieder wieder ihre schwäbische Wörtersuche mit den Zuschauern, um in der kurzen Pause daraus ein Gedicht zu schreiben – quasi ein kreatives Speed-Dating mit dem Publikum.

Die vom „Puppentheater Kübel wie Eimer“ neu eingestellte Hexe erzählt ein Märchen aus dem Koffer mit dem Titel: „Hier ist es sooo schön“. Ein humorvolles Kübel-Kunststück für Erwachsene, in dem es um die Liebe zur Heimat, Emanzipation und um ein glückliches Ende mit Schrecken geht.

Und natürlich dürfen Roland Single und seine Tochter Jessica Straubinger bei solch einer Veranstaltung nicht fehlen: Die beiden unterhalten mit eigenen schwäbischen Liedern, Texten und Klamauk, wobei Roland Single immer wieder ganz nach dem Arbeitstitel des neuen Bühnenprogramms beklagt:„Da Diafgang merkt koiner!“ Aber ob nun Tiefgang oder nicht, Lacher sind allemal dabei.

Der Eintrittspreis beträgt 58 Euro für zwei Personen und beinhaltet die Leckereien des Picknick-Korbes und den Eintritt. Getränke und eine Picknickdecke sind mitzubringen. Aus hygienischen Gründen wird es keine Abendkasse geben. Die Tickets können nur online auf der Webseite gebucht werden und müssen vorab bezahlt werden. Ohne Zahlungseingang werden keine Körbe ausgegeben.

Die Picknick- Körbe können am Veranstaltungstag ab 10.30 an der Ziegenhütte abgeholt werden, die Zuschauer werden dann in Gruppen eingeteilt. Der Veranstalter bittet, Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und bei der Bestellung anzugeben, ob und wieviele Vegetarier dabei sind. Sollte das Wetter nicht mitspielen, informieren die Veranstalter auf untenstehender Webseite über Alternativ-Termine oder -Lösungen.