Bei Unfall das Kennzeichen verloren: Polizei ermittelt Unfallfahrer

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 23-jährigen Autofahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Poststraße in Burladingen frontal in einen geparkten Opel Astra. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 23-Jährige seine Fahrt fort. Da bei dem Unfall das Kennzeichen seines BMW liegenblieb, konnte die Polizei den Mann schnell ermitteln. Während des Gesprächs stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille, sodass der 23-Jährige seinen Führerschein abgeben musste.