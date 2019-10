Bei Familie Gutwein können die Eltern nichts hören - so sieht ihr Alltag aus

Welche Rolle spielen Zeichen in unserem Leben? Und welche Zeichen hinterlässt das Leben an uns selbst? Im Jahresprojekt „Lebenszeichen“ haben sich die Volontäre der „Schwäbischen Zeitung“ ganz unterschiedlichen Aspekten gewidmet: Sie sprechen mit Menschen, deren Haut von Narben gezeichnet ist, gehen mit der Kriminalpolizei auf Spurensuche, erforschen bekannte Dorfwappen, lernen Gebärdensprache und vieles mehr. Entdecken Sie hier die Geschichten hinter den „Lebenszeichen“, die in unserer Region verborgen sind.