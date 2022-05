Bei der Vetterzunft gibt es jetzt ein „Wäschweib“

Die Vetterzunft Harthausen befasst sich seit geraumer Zeit mit dem Vorhaben, eine neue Narrenfigur in die große Vetterfamilie aus Hästrägern, Guggamusik und Garde zu integrieren. Nachdem bereits im Februar bei einer Infoveranstaltung das Häs des Wäschweibs vorgestellt und auch die Konturen einer Maske diskutiert worden waren, wurde jetzt bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Vetterstüble die endgültige Ausgestaltung der Figur, die an ein kurioses Ereignis im Ort vor fast 100 Jahren erinnert, in ihrer endgültigen Form präsentiert.

Damals wurde bei einem Waschtag, zu dem sich einige Frauen im Juhe zum gemeinsamen Wäschewaschen getroffen hatten, von einer Anwohnerin die Feuerwehr alarmiert, da sie den vom benachbarten Dach aufsteigenden Dampf für den Rauch eines Brandes hielt. Die Feuerwehr war auch bald zur Stelle, konnte jedoch trotz intensiver Suche keinen Brandherd finden, was natürlich zu großem Tratsch und Spott im Dorf führte, so dass auch die „Lauchert-Zeitung“ aus Gammertingen in ihrer Ausgabe vom 29. Dezember 1927 in launiger Form darüber berichtete.

Die Vetterzunft lud nun vor kurzem zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Vetterstüble ein und konnte nunmehr das komplette Häs des Wäschweibs aus Jacke, Rock, Schürze, Kopftuch und Pumphose vorstellen. Dabei konnte auch der Prototyp einer von Markus Heinzelmann aus Steinhilben geschnitzten Holzmaske für die neue Figur erstmalig in Augenschein genommen werden.

Christoph Abt aus dem Vorstandsteam der Vetterzunft erläuterte die damit verbundene Häsordnung und zeigte die beiden Optionen zum Erhalt der neuen Masken auf. Entweder kann eine komplette Ausstattung zum Preis von 650 Euro käuflich erworben werden, oder es besteht die Möglichkeit, die Häser und Masken von der Zunft für eine Leihgebühr von 80 Euro pro Jahr zu leihen.

Auch an die Kinder und Jugendlichen wurde gedacht, und so stellt die Zunft für Kinder ab sechs Jahren eine Kunststoffmaske samt Häs für 10 Euro im Jahr leihweise zur Verfügung.

Nach kurzer Diskussion und einigen Nachfragen wurde sowohl die für das „Wäschweib“ formulierte Häsordnung als auch die Aufnahme der Figur in die Vetterfamilie einstimmig beschlossen.

Bereits am 21. Mai sind alle Interessenten an der neuen Vetterfigur ab 18 Uhr ins Vetterstüble im Obergeschoss der Festhalle eingeladen, um letzte Fragen zu klären oder auch bereits Bestellungen zu ordern.

Christoph Abt wies darauf hin, dass verbindliche Kauf- oder Leihoptionen für Maske und Häs, sofern diese bis zum 31. Mai bei der Vetterzunft eingingen, eine Lieferung noch rechtzeitig vor Beginn der nächsten Fasnet ermöglichen würde.