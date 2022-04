Bei Alfred Koch sind Schwalben willkommen

Noch sind die Schwalben auf ihrem Rückweg aus ihren afrikanischen Winterquartieren nach Mitteleuropa unterwegs und auch auf der Alb lassen sie derzeit noch auf sich warten. Alfred Koch, der in der Benzinger Albstaße wohnt, schaut täglich gen Himmel und hofft, dass die gefiederten Sommerboten bald auch wieder an seinem Wohnhaus in der Ortsmitte zwitschern werden.

Der 90-jährige Benzinger ist ein Schwalbenfreund und an seiner Hausfassade nach Süden zur Straße hin befinden sich 15 Schwalbennester, wofür er vor zwei Jahren vom NABU mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet wurde. Die Plakette hat Alfred gut sichbar an der Stalltüre des ehemaligen Bauernhauses angebracht

Es handelt sich dabei um Mehlschwalben, die ausschließlich an den Außenfassaden unter dem Dachvorsprung ihre stabilen Lehmnester anlegen, die sie oftmals über viele Jahre immer wieder benutzen. „Das macht mitunter ganz schön Dreck“, sagt Koch, da in der Brutzeit die Kothäufchen unter den Nestern auf Fensterbänken oder auf dem Hof nicht zu übersehen seien. „Damit muss man sich als Schwalbenfreund abfinden“, gibt er unumwunden zu und ergänzt mit einem Augenzwinkern, dass es dafür ja auch Besen gäbe. Er weiß, dass Schwalben deshalb längst nicht mehr überall willkommen sind und ihre Nester sogar entfernt werden, was jedoch einen klaren Verstoß gegen die Bestimmungen des Natur- und Artenschutzes bedeutet.

Bei Alfred Koch wird das nicht passieren und er hat kurz vor der Rückkehr dieser eleganten Zugvögel mit Unterstützung seines Cousins Berthold Hagg etliche Kotbretter unter den Nestern angebracht. Als ehemaliger Zimmermann ist es für den rüstigen Rentner kein Problem auf der Leiter zu arbeiten und die Kotbretter fachmännisch an der Fassade zu befestigen.

Die beiden Vogelfreunde sind sich sicher, dass damit die lästigen Verschmutzungen vor Fenstern, Garage und Eingang in Zukunft unterbleiben und den Mehlschwalben, deren Bestände deutlich rückläufig sind, in der Albstraße bei Alfred Koch auch weiterhin ein ungestörter Brutablauf ermöglicht wird.