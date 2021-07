Lange Schlangen haben sich am Samstag vor den Räumlichkeiten der Grundschule Winterlingen und in den dort angrenzenden Praxisräumen der Haus- und Facharztpraxis Laucherttal-Alb gebildet. Gemeinsam mit den beiden Gemeinden Hettingen und Winterlingen hatte die Stadt Gammertingen in Kooperation mit dem Haus- und Facharztzentrum Laucherttal/Alb eine Impfaktion organisiert.

Zusätzlich zu den Impfungen in den beteiligten Praxen hat das 42-köpfige Team um Johannes Bader, Facharzt für Innere Medizin, weitere Impfdosen für etwa 620 Impflinge bereitgestellt. Doch trotz des groß erscheinenden Andrangs am Impftag konnten von den geplanten beziehungsweise angemeldeten 600 Impfungen nur 540 durchgeführt werden, wie Johannes Bader am Sonntagmorgen mitteilte. 15 Personen hätten sich spontan gefunden, meist Angehörige von Geimpften. Die Gesamtzahl der Impfungen lag also bei 555. „Aber von den Ursprünglichen 600 Personen sind zehn Prozent ohne abzusagen nicht erschienen. Wir hatten zum Glück mit genau zehn Prozent gerechnet und entsprechend weniger Impfungen aufgezogen, so dass kein Impfstoff weggeworfen werden musste“, so der Arzt, der insgesamt über eine gewisse „Impfmüdigkeit“ seiner Patienten berichtet. Er machte dafür die zum Teil widersprüchlichen Informationen verantwortlich, mit denen die Bevölkerung von allen Seiten überschüttet wird.

Das war auch der Grund, den das Ehepaar Heinz und Traudel Rieber angab. „Man hört so viel Verschiedenes, das hat uns verunsichert“, sagten die beiden Mittsechziger. Letztlich hatten sie sich von Bader, ihrem Hausarzt, aber überzeugen lassen und haben diese Impfaktion wahrgenommen. Ein Ehepaar aus Gammertingen, er 67 und sie 63 Jahre alt, das anonym bleiben wollte, ist extra wegen des verwendeten Impfstoffs Biontech nach Winterlingen gekommen. Er war bereits einmal mit AstraZeneca geimpft worden, sie hatte sich krankheitsbedingt noch nicht impfen lassen können „Wir haben in den Nachrichten gehört und in der Zeitung gelesen, dass die Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff erfolgen sollte. Und weil hier Biontech gegeben wird, sind wir hier.“

Die 80jährige Helga Maier aus Hettingen, durch Osteoporose zwar körperlich gebeugt, dafür aber geistig und verbal voll auf der Höhe, schimpfte: „Das hätte alles schon viel früher gehört.“ Seit sechs oder acht Wochen sei sie beim Hausarzt zur Impfung angemeldet gewesen und nichts hätte sich getan. Ob sie es mal im Impfzentrum probiert habe? „Schauen Sie mich an, wie soll ich als alter Mensch dahinkommen? Meßstetten oder Hohentengen sind viel zu weit weg. Für Unsereinen ist das eine Zumutung!“

Eine 16-jährige aus Inneringen, die mit ihrer Mutter erschienen ist und Physiotherapeutin werden will, wollte diese Gelegenheit nutzen, sich impfen zu lassen. Sie arbeite derzeit in einem Praktikum mit kranken und alten Menschen zusammen und meinte: „Als Ungeimpfte habe ich ein schlechtes Gewissen gegenüber den alten Menschen.“ Zudem sei der Impfstoff für junge Frauen besser verträglich, habe sie sich sagen lassen. Auch Sabine Maier nutzte die Gelegenheit, sich mit Biontech impfen zu lassen. „Ich hatte bisher durch meine Berufstätigkeit keine Gelegenheit, zu einem Impftermin zu kommen“, meinte sie, „aber dieser Termin, ohne große Wartezeit und dann noch mit Biontech, da habe ich nicht gezögert.“

Für ein anderes Ehepaar aus Gammertingen, das nicht genannt werden will, war dieser Impfstoff ausschlaggebend. „Deshalb haben wir das Angebot der Stadt angenommen.“ Insgesamt, so scheint es, lassen sich auch skeptische Menschen durch eine kurzfristig anberaumte Impfaktion ohne lange Wartezeiten und mit dem „richtigen“ Impfstoff eher überzeugen, sich immunisieren zu lassen.