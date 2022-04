Baulücke der ehemaligen Seidenfabrik soll bebaut werden

Anlass den schon seit 1985 rechtskräftigen Bebauungsplan zum zweiten Mal zu ändern war der Wunsch der Gemeinde innerhalb der Ortslage die Möglichkeit zu eröffnen auf dem derzeit noch im Besitz der Gemeinde stehenden Grundstück an der Lindenstraße die bestehende Baulücke für den Neubau einer Praxis für Physiotherapie zu schließen. Das Plangebiet liegt in relativ zentraler Ortslage inmitten einer bereits bestehenden Wohnsiedlung. Während das übrige Gelände der ehemaligen Seidenfabrik bereits mit Wohnhäusern in einem als Mischgebiet ausgewiesenen Baugebiet überbaut ist, steht die etwa 400 Quadratmeter umfassende Fläche neben der Postagentur derzeit leer.

Bereits in einem vorgelagerten Verfahren wurde das Grundstück in Urbanes Gebiet (MU) umgewandelt, so dass auch die im Raum stehende Bebauung mit einer physiotherapeutischen Praxis problemlos möglich wäre.Da es sich hierbei um eine innerörtliche Nachverdichtung handelt, kam hierbei das beschleunigte Verfahren nach Paragraf 13a BauGB zur Anwendung.

In seiner jüngsten Sitzung im Viktor-Rieber Saal der Begegnungsstätte hatte nunmehr der Gemeinderat im letzten Verfahrenschritt nach der erneuten öffentlichen Auslegung des geänderten Planes über mögliche Stellungsnahmen zu befinden und den Bebauungsplan „Alte Seidenfabrik“ in zweiter Änderung zu beschließen.

Bürgermeister Michael Maier informierte das Ratskollegium darüber, dass keine Stellungsnahmen oder Einwände zum Bebauungsplan „Alte Seidenfabrik“ eingegangen seien. Auch seien, wie zu erfahren war, keine zusätzlichen Maßnahmen für die verkehrstechnische Erschließung notwendig, da das Grundstück im Süden durch die Lindenstraße und im Westen angrenzend an einen asphaltierten Weg über eine gute verkehrliche Anbindung verfüge.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung und stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24. März als Satzungsbeschluss einstimmig zu.