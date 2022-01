Barockes Kleinod wird auf Vordermann gebracht

Ein Förderverein kümmert sich im Auftrag der Gemeinde Winterlingen um den Unterhalt der 14-Nothelfer-Kapelle in Harthausen auf der Scher. Jetzt haben beide Seiten den zum Jahresende ausgelaufenen Vertrag um weitere zehn Jahre verlängert. Als nächstes steht eine 212 000 Euro teure Sanierung des Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert an.

Aus dem Ortsbild von Harthausen ist das „Käppele“ kaum noch wegzudenken. Das barocke Kleinod , das um 1740 erbaut wurde und durch Schenkung seines Stifters Gregor Hagg aus Harthausen vor dessen Auswanderung nach Wien an die Gemeinde kam, ist eines der wenigen Gotteshäuser, die nicht der Kirche gehören, sondern einer politischen Gemeinde.

Aber: „Das Kirchlein ist in die Jahre gekommen“, sagt Ortsvorsteher Emil Oswald, zugleich Vorsitzender des Fördervereins, der 2005 gegründet wurde. Seitdem hat der Verein in Eigenregie und mit der Unterstützung vieler Bürger einige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und 2009 mit dem Einbau einer neuen Elektrik und einer Heizung großes Engagement gezeigt. Vor einem Jahr wurde in Abstimmung mit der Denkmalbehörde der Eingangsbereich abgedichtet, damit auch bei Starkregen kein Wasser mehr eindringen kann. Auch das Eingangsportal aus Eichenholz wurde im Zuge dieser Maßnahme erneuert.

Ende Februar vergangenen Jahres war es auch um die beiden mächtigen Linden direkt vor dem Eingang geschehen, die von einer Spezialfirma gefällt wurden. Sowohl mit ihrem Wurzelwerk als auch mit ihren das Dach fast vollständig überragenden Ästen waren sie zu einer Bedrohung für die Kapelle geworden.

Die Kapelle, die um 1740 erbaut wurde, ist aus dem Ortsbild von Harthausen kaum noch wegzudenken. (Foto: Karl-Otto Gauggel)

Einen Tag vor Heiligabend erreichte ein Brief vom Amt für Denkmal- und Naturschutz im Landratsamt des Zollernalbkreises den Vorsitzenden des Fördervereins. In diesem Schreiben wird die vom Verein in Absprache mit der Gemeinde beantragte denkmalschutzrechtliche Genehmigung erteilt, entsprechend den vom Architekturbüro Daniel Hotz eingereichten Plänen die Instandsetzung der Dach- und Deckenkonstruktion sowie des Außenputzes und des Außenanstrichs an der Kapelle durchzuführen.

Der größte Aufwand bei dieser Sanierung wird für die Sicherung der Decke und für die Instandsetzungsarbeiten am Dachtragwerk anfallen, wobei die Sanierung gemäß dem Maßnahmenvorschlag des schon im Vorfeld eingeholten holztechnischen Schadensgutachtens von Robert Ott zu erfolgen hat.

Die Kosten der Sanierung summieren sich auf 212 000 Euro, wobei 70 000 Euro vom Ausgleichstock des Landes bereits zugesagt sind. Was noch aussteht, ist der für den Start notwendige Zuwendungsbescheid vom Landesamt für Denkmalpflege. Darin, so Emil Oswald, wird eine Förderung in Höhe von 43 000 Euro erwartet. Den nicht unerheblichen Rest müssen Förderverein, Einwohner und Gemeinde stemmen.

„Zuversichtlich stimmt mich, dass auch für die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Michael Maier an der Spitze der Erhalt unserer Kapelle eine Herzensangelegenheit ist“, sagt der Fördervereinsvorsitzende und hofft, dass in den anstehenden Sitzungen von Ortschafts- und Gemeinderat auch finanziell grünes Licht zur Sanierung der Nothelfer-Kapelle erteilt wird.

Die 14-Nothelfer-Kapelle wird seit vielen Jahren ehrenamtlich von Marianne Riedinger, Johanna Pfaff und Rosa Lochmann liebevoll betreut und für die kirchlichen Festtage immer wieder festlich dekoriert. An Sonntagen und kirchlichen Feiertagen ist die Kapelle tagsüber geöffnet und kann besichtigt werden.